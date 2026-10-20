L’oposició al mirador de l’Alt de la Capa supera les 4.400 signatures i suma el suport de diverses entitats ecologistes

L’oposició al projecte del mirador escènic i astronòmic de l’Alt de la Capa continua sumant adhesions. La plataforma ciutadana Salvem la Capa ha anunciat que la petició impulsada a través de Change.org ja supera les 4.400 signatures, una xifra que evidencia el suport recollit per la iniciativa contrària a la infraestructura. Paral·lelament, diverses entitats de defensa del medi ambient s’han afegit a la causa i treballen en la preparació d’al·legacions per qüestionar el projecte des del punt de vista ambiental.
En concret, l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), la Fundació Chevalier i l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) donen suport a la plataforma i participen en l’anàlisi de la documentació ambiental, amb l’objectiu de reclamar garanties abans que es prenguin decisions sobre la construcció. Així, Salvem la Capa posa en dubte la necessitat de la infraestructura, la sostenibilitat de la inversió i les possibles afectacions sobre el paisatge i la biodiversitat. En aquest sentit, alerta de la presència d’espècies protegides, com el trencalòs i la serenalla, i expressa la seva preocupació per les conseqüències que podria comportar una afluència elevada de visitants.
«Ara és el moment de demostrar que també hi ha una ciutadania disposada a defensar allò que no vol perdre de forma irreversible» – Plataforma ciutadana Salvem la Capa
Així mateix, el col·lectiu considera que el projecte s’emmarca en un model de desenvolupament turístic basat en la construcció d’instal·lacions artificials en espais naturals. Per aquest motiu, reclama una reflexió sobre els límits d’aquest creixement i posa com a exemple les conseqüències de l’afluència turística al Pont Tibetà de Canillo. Segons defensa, qualsevol transformació d’un entorn d’alta muntanya hauria d’anar precedida d’una valoració rigorosa dels impactes ambientals i d’un procés que tingui en compte l’opinió de la ciutadania.
En aquest context, l’òrgan manté la concentració prevista per a aquest, a les 20.00 hores, a la plaça del Quart de la Massana, on es llegirà un manifest. L’entitat vol que les adhesions recollides digitalment es tradueixin també en participació presencial: «Més de 4.400 signatures demostren que hi ha preocupació. Ara és el moment de demostrar que també hi ha una ciutadania disposada a defensar allò que no vol perdre de forma irreversible». Amb tot, insisteix que la protecció de l’Alt de la Capa és una qüestió que afecta el conjunt del país.