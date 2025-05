Suport a la inclusió social

L’ONCE expandeix al país els seus serveis per als discapacitats visuals estimant uns 75 beneficiaris de sortida

El conveni contempla l'ingrés a l'Executiu del 9,5% dels guanys de la institució espanyola amb la venda dels seus productes en sòl andorrà

“Formar part d’un projecte social i sensibilitzador, que també de país”, i que abraci així a tots els andorrans i residents que pateixen ceguera o algun tipus de discapacitat visual greu, és el pas que ha refermat avui el Govern després de signar un conveni, dividit en dues parts, perquè tots ells puguin accedir, en el moment de la seva entrada en vigor, a l’atenció social que presta l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, coneguda com l’ONCE. Entre aquests serveis, destaquen el tractament amb especialistes òptics, la rehabilitació, instruccions al braille i a la tiflotecnologia, serveis bibliogràfics i també la possibilitat de sol·licitar un gos de pigall com a guia, el qual requereix una certificació especial.

També ha sigut pertinent conèixer, en veu del cap de Govern, Xavier Espot, que un cop el conveni entri en vigor amb el corresponent vistiplau del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), “s’estipula que de partida unes 75 persones al Principat es vegin beneficiades amb l’amplitud de tots els seus serveis”, sent així el perfil de l’usuari una persona amb un màxim d’un 10% de visió. Tanmateix, el director general de l’ONCE, Ángel Sánchez, ha remarcat que “aquesta xifra es veurà augmentada amb el pas del temps quan l’administració general detecti bé tots els casos i que als menors “és important atendre’ls el més aviat possible”.

Altres dos punts importants del pacte són, d’una banda, que en seran beneficiaris tots aquells residents amb almenys tres anys d’establiment al país, així com per a tots els infants, inclús puntualment aquells que siguin visitants sempre que presentin baixa visió i que tinguin una discapacitat visual greu igual o superior al 33%, “sense incloure factors socials i que estigui acreditada per la CONAVA”, com ha recordat Espot. Per la seva banda, Sánchez, qui s’ha mostrat molt content i agraït per aquesta col·laboració al Principat, ha informat que el 9,5% dels guanys de les vendes de les seves rasques de loteria al país anirà per a les arques del Govern i destinades així a sufragar el cost d’aquests serveis.

Per aquesta raó, el responsable de l’entitat inclusiva ha volgut tenir unes paraules sobre el que significa entrar en un país com a Andorra després de forjar i materialitzar una entesa de tants anys: “El cap de Govern ens coneix molt bé per tots els seus anys al capdavant del Ministeri de Funció Pública. Considerem aquest apropament dels nostres serveis com una oportunitat de millora per a les condicions de vida dels andorrans amb ceguesa o baixa visió, amb els quals ens sensibilitzem i hem volgut integrar. Moltes vegades la població ens considera només un mitjà de joc, però la nostra idiosincràsia de loteria és una responsable, segura i social, ja que part dels beneficis van dirigits a col·laborar amb altres col·lectius vulnerables”, ha concretat Sánchez.

Moment de la signatura aquest migdia entre els ministeris de Finances i Afers Asocials amb el director general de l’ONCE, Ángel Sánchez. | SFGA / CEsteve

Tot plegat, ha estat una notícia molt ben rebuda per part de l’Executiu, amb la presència dels ministres Ramón Lladós i Trini Marín, qui ha pogut completar d’aquesta forma un compromís que venia des de lluny. És per això que, a tall contextual, és rellevant saber que aquesta col·laboració s’inicia el 2016, quan el cap de Govern era aleshores ministre de Funció Pública i Afers Socials. “Em complau gratament haver tacat aquest acord fruit de molts mesos i anys, on jo mateix vaig observar a efectes pràctics que instaurar l’ONCE a Andorra era una possibilitat viable, però que calia institucionalitzar”, ha deslligat el mandatari andorrà.

Aquell any també es va aprovar una primera Llei del Joc que, fa justament un any, es va veure modificada mitjançant la ratificació d’un nou projecte de llei que permetia a la institució espanyola poder ampliar els seus punts de venda i serveis en sòl andorrà, que també englobava una nova classificació per a les llicències de joc (en majors i menors). Val a dir que s’esperava la ratificació d’aquest conveni per al passat 2024, i que tot just avui, s’ha vist culminat per entrar en vigor un cop el CRAJ ho avali. A causa d’això, s’establirà com a mínim un punt de venda físic de l’ONCE en algun establiment del Principat.