  • L’informe valora positivament l’àmplia cartera de prestacions sanitàries públiques. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Observatori europeu de sistemes i polítiques de salut públiques

L’OMS destaca la fortalesa del sistema sanitari d’Andorra amb cobertura pública per al 98% de la població

L’informe del 2025 remarca la baixa despesa sanitària de les famílies, l’alta cobertura vacunal i reptes com l’envelliment del personal mèdic

L’Observatori europeu de sistemes i polítiques de salut públiques ha publicat l’informe sobre Andorra, corresponent al 2025 i elaborat a instàncies de l’Oficina Regional de l’Organització Mundial de la Salut. Aquest informe –que s’elabora de forma coordinada amb el Ministeri de Salut i que és fruit dels acords presos durant la visita del director regional de l’OMS a Andorra el 2024– recull la informació bàsica sobre els sistemes de salut dels estats membres fora de la Unió Europea, proposa reptes de futur i permet la comparació entre països i al llarg del temps.

Entre els punts forts del sistema sanitari, el document destaca que el 98% de la població compta amb cobertura sanitària pública. A més, l’informe valora positivament l’àmplia cartera de prestacions sanitàries públiques, és a dir, que estan cobertes per la CASS, així com la voluntat del Ministeri de Salut per ampliar-la periòdicament. Segons l’OMS, aquesta és completa i dona resposta a les necessitats de la població. En aquest punt, l’informe també remarca el fet que el sistema públic andorrà cobreixi actes mèdics realitzats a Espanya i França.

L’informe valora positivament l’àmplia cartera de prestacions sanitàries públiques, és a dir, que estan cobertes per la CASS, així com la voluntat del Ministeri de Salut per ampliar-la periòdicament

L’informe també posa l’accent en el fet que Andorra manté un nivell molt baix de despesa sanitària directa de les famílies, només l’11% de la despesa sanitària total (segons dades del 2023) prové de pagaments directes dels ciutadans, una de les proporcions més baixes de la Regió Europea de l’OMS. A més, només el 2,1% de les llars va experimentar despesa sanitària catastròfica; és a dir, situacions en què el cost de l’atenció pot posar en risc l’economia familiar. Aquesta xifra situa Andorra entre els països amb millor protecció financera per a les llars a Europa, reflectint la solidesa del sistema sanitari i el seu compromís amb l’accés equitatiu als serveis de salut.

Pel que fa a l’estat de salut de la població, recull que entre el 2016 i el 2023, l’esperança de vida en néixer a Andorra va augmentar de 83,4 a 84,6 anys, situant-se entre una de les més altes de la Regió Europea de l’OMS. En aquest punt, l’organisme remarca l’alta cobertura vacunal, entre el 94 i el 99%, segons l’edat i la baixa taxa de mortalitat infantil, que se situa en 1,5 per cada 1.000 infants, i la mortalitat materna zero.

Només el 2,1% de les llars va experimentar despesa sanitària catastròfica, és a dir, situacions en què el cost de l’atenció pot posar en risc l’economia familiar

També en aquest apartat, l’informe detalla que les principals causes de mort a Andorra són per malalties no transmissibles: el càncer i les malalties cardiovasculars se situen en les primeres posicions, mentre que la disminució dels casos de tuberculosi, que se situen en 4 per cada 100.000 habitants. Sobre els factors de risc, en remarca la hipertensió, el tabaquisme i la mala alimentació.

Sobre el personal sanitari, l’informe recull un creixement de metges al Principat (de 295 el 2010 a 507 el 2023) i de les infermeres (de 364 a 451, entre els mateixos anys). A més, destaca l’augment d’un 27% dels metges generalistes. Cal tenir en compte que el sistema de recompte que utilitza l’OMS no contempla el nombre d’hores de dedicació dels professionals, sinó el nombre d’efectius actius. En aquest punt, l’OMS apunta com a repte de futur l’envelliment del personal mèdic, segons l’informe, els metges majors de 55 anys representen el 36% dels professionals.

