  • L’entitat atribueix aquests resultats a la celebració d’esdeveniments culturals, | Marvin Arquíñigo
Els hotels recuperen ritme estival

L’ocupació turística al juliol puja al 66,18%, amb millores respecte a l’any anterior segons la Unió Hotelera

Els esdeveniments culturals i festius impulsen les pernoctacions, especialment a les parròquies centrals i a Encamp

L’ocupació turística dels establiments associats a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) durant el mes de juliol ha estat del 66,18%. Aquesta xifra representa una lleugera millora respecte al mateix període de l’any 2024, quan es va registrar un 64,66% d’ocupació.

Segons la UHA, aquest resultat es valora positivament després d’un post-hivern irregular. L’ocupació s’ha repartit de manera equilibrada entre totes les parròquies, tot i que les centrals i Encamp han presentat un creixement superior a la resta.

L’entitat atribueix aquests resultats a la celebració d’esdeveniments culturals, musicals, esportius, turístics i a les festes majors organitzades tant a nivell parroquial com nacional.

Pel que fa a les previsions per al mes d’agost, la UHA informa que evolucionen amb certa lentitud i indica que caldrà esperar les reserves de darrera hora. L’ocupació registrada l’agost de l’any passat va ser del 86,22%.

