  • El sector afronta la tardor i la temporada d’hivern amb optimisme i bones perspectives d’ocupació. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Bones perspectives per a l'hivern

L’ocupació hotelera se situa en el 57,46% al setembre, el millor registre des del 2018, i consolida un estiu positiu

La temporada estival tanca amb una mitjana del 64,97%, mentre un 65% dels establiments hotelers asseguren haver millorat els resultats

El sector turístic andorrà tanca el mes de setembre amb una ocupació hotelera mitjana del 57,46%, xifra que representa un augment d’1,23 punts percentuals respecte al mateix mes del 2024. Segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), es tracta del millor registre per a un setembre des de l’any 2018, fet que consolida un estiu globalment positiu per al sector.

Tot i aquest resultat, la temporada d’estiu —comptabilitzada entre els mesos de juny i setembre— ha assolit una ocupació mitjana del 64,97%, 1,49 punts percentuals per sota de la de l’any 2024. Els mesos de juliol i setembre s’han situat per sobre dels valors de l’any passat, mentre que juny i agost han registrat lleugeres davanteres negatives, especialment l’agost, que el 2024 va ser atípicament alt per l’impacte dels Jocs Olímpics.

Des de la UHA s’ha fet una valoració positiva dels resultats, destacant que un 65% dels establiments enquestats han confirmat que l’ocupació de l’estiu del 2025 ha estat superior a la del 2024. A més, un 70% dels hotels han indicat que han millorat els seus preus d’entre l’1% i el 5% en comparació amb l’any anterior.

L’entitat considera que les dades de setembre i del conjunt de la temporada confirmen la bona dinàmica del turisme al país, impulsada per la diversitat d’ofertes, la qualitat dels esdeveniments i l’alt nivell dels establiments hotelers, així com pels valors associats a la muntanya, que combinen natura, oci i esport. Així, i “malgrat les dificultats derivades de la manca de mà d’obra”, el sector afronta la tardor i la temporada d’hivern amb optimisme i bones perspectives d’ocupació.

