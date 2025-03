Llum verda a la prova pilot del carril reversible entre la rotonda de La Comella i La Margineda

A partir de demà, el Servei de Mobilitat d’Andorra posarà en marxa un nou dispositiu de trànsit a la carretera general 1 (CG1) amb l’objectiu de descongestionar el tram comprès entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda. “Des de fa un temps hem detectat un punt conflictiu, un punt amb un cert volum de retencions”, ha explicat el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, aquest matí a les dependències del Servei de Mobilitat.

Per tal de pal·liar les retencions en aquest tram, s’ha decidit habilitar un carril reversible que funcionarà en horaris específics. “A les tardes, de 16.00 a 20.00 hores, hi haurà dos carrils en sentit sud i un en sentit nord”, ha detallat Boneta. Durant el matí, en canvi, es mantindran dos carrils en sentit nord per facilitar l’entrada de vehicles a la vall central. Aquest dispositiu permetrà gestionar amb més fluïdesa el trànsit de prop de 15.000 vehicles diaris que transiten per aquesta via en aquestes franges horàries.

Inicialment, la reversió del carril es farà amb senyalització lluminosa i cons per guiar els conductors. No obstant això, la intenció és que, amb el temps, el canvi de sentit s’efectuï exclusivament mitjançant els panells de llum instal·lats a la carretera. “Tenim panells que indiquen quins carrils estan tancats, però fins ara només es feien servir en casos d’obres o situacions especials. La idea és fer-los servir habitualment i que els conductors s’hi acostumin”, ha explicat el responsable de Mobilitat.

L’objectiu final és eliminar els cons i gestionar el canvi de sentit de manera totalment automatitzada des del centre de control. “A la llarga, volem fer-ho sense cons, només amb els panells superiors. Però caldrà fer alguns ajustos en la senyalització, com pintar noves marques vials i modificar alguns senyals”, ha apuntat Boneta.

Tot i que la prova pilot comença oficialment demà, el Servei de Mobilitat ja ha experimentat amb la reversió del carril en períodes concrets. “Fa un parell d’anys vam començar a aplicar aquest dispositiu a les tardes durant l’operació sortida en temporada d’hivern i en alguns dies d’estiu”, ha recordat el responsable del departament.

El cap d’Àrea del Servei de Mobilitat, Dani Boneta, durant l’atenció al mitjans de comunicació al Centre Nacional del Trànsit

La prova pilot tindrà una durada aproximada de dues setmanes. “Ho arrenquem com a prova pilot durant uns quinze dies. Començarem dimecres i dijous, i després continuarem les dues setmanes següents per valorar-ne el funcionament”, ha detallat el coordinador del Servei de Mobilitat. En funció dels resultats, es decidirà si la mesura es consolida de manera permanent.

Des del Servei de Mobilitat es vol conscienciar els conductors sobre la importància de respectar la senyalització dinàmica per evitar situacions de risc. “A vegades ens passa que no prestem força atenció, però quan baixem a Barcelona mirem els panells de la Diagonal per assegurar-nos que els carrils estan oberts. Aquí hem d’acostumar-nos a fer el mateix”, ha comentat l’expert en gestió viària.

Finalment, el cap de Mobilitat ha subratllat que aquesta pràctica ja s’aplica en altres punts del país, com als túnels, on hi ha fletxes i aspes lluminoses per indicar si un carril està obert o tancat. “Al Túnel de les Dos Valires, si un carril està tancat, pot ser per un accident o per manteniment. Hem d’estar atents als panells per saber si podem circular-hi o no”, ha conclòs.

D’una prova pilot a una solució definitiva a Encamp i un Un dispositiu habitual en casos concrets a Sant Julià de Lòria

L’experiència prèvia d’Encamp serveix de referent per a aquest nou dispositiu. “A Encamp vam començar amb una prova pilot i, en veure que el funcionament era correcte, la vam convertir en una mesura fixa”, ha assenyalat Boneta. Això dona suport a la possibilitat que el carril reversible a la CG1 pugui establir-se de manera definitiva si els resultats són positius.

En el cas de Sant Julià de Lòria, aquest tipus de gestió del trànsit ja funciona de manera recurrent. “El dispositiu de Sant Julià ja no és provisional. L’implementem tots els dissabtes al matí o quan hi ha activitats a la parròquia que afecten la circulació pel centre”, ha explicat Boneta. Aquesta mesura es mantindrà activa fins que entri en funcionament el túnel de Rocafort, que permetrà redirigir el trànsit per una via alternativa.