Finances activa l’edicte de 15 places i situa la dimensió adequada del Cos de Duana al voltant dels 80 agents

En el Dia del Cos de Duana, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat l’obertura d’un concurs per incorporar 15 nous agents i ha situat l’actual plantilla en 63 membres. “Avui en dia són 63 membres, tenim un concurs per a 15 places a cobrir de gent de Duana”, ha explicat, tot precisant que “cinc són de nova creació” i que “els altres deu són per cobrir gent que s’ha anat jubilant o que ha promocionat”. En aquest sentit, ha apuntat que hi ha convocatòries perquè el personal pugui progressar: “Tenim dos concursos més, un per a cap de brigada i l’altre per a administrador, també de Duana”.
El ministre ha admès que una de les dificultats del cos és captar aspirants, en un context en què, segons ha remarcat, els candidats han de ser del país. “El que ens ha passat amb els últims edictes és que no hem pogut cobrir places”, ha dit, abans d’assenyalar que han pesat qüestions com l’econòmica o la del nivell d’exigència de les vacants. Sobre els terminis, Lladós ha indicat que el concurs es resoldrà “és qüestió de setmanes”, tot i que no podia concretar si serien “tres, quatre o cinc”, perquè no recordava de memòria quan es tancava la convocatòria. En qualsevol cas, ha situat la resolució en el curt termini, a l’espera de completar el procés administratiu.
“El que ens ha passat amb els últims edictes és que no hem pogut cobrir places […] El concurs es resoldrà en qüestió de setmanes” – Ramon Lladós
Així, Lladós ha vinculat l’augment d’interès que espera ara a les millores retributives. “Això s’ha arreglat amb les noves graelles salarials”, ha afirmat, tot explicant que en alguns casos, quan es comparava amb altres cossos, “no estava prou ben remunerat” i això reduïa l’atractiu de les places. Amb el nou marc, ha apuntat que confia que “es faci més atractiu” i que hi hagi més interès per part dels joves i de les dones.
El ministre també ha volgut remarcar què implica la feina més enllà del control fronterer. “La feina d’un agent de duana és molt més complexa que això, tècnicament és molt complicada”, ha apuntat. En la seva descripció, l’agent de duana és “un agent de l’ordre”, alhora que fa “lluita contra el frau” i “protecció del sistema econòmic”, a més de la funció recaptatòria. En aquest sentit, ha recordat que “a prop del 40% dels ingressos tributaris de govern venen de la tasca dels companys de duana”.
“A prop del 40% dels ingressos tributaris de govern venen de la tasca dels companys de duana” – Ramon Lladós
Finalment, Lladós ha emmarcat el reforç del cos en les actuacions que s’estan desplegant al Pas de la Casa. Així, ha destacat que la duana treballa “en col·laboració amb la policia” i amb la “duana francesa”, i ha assenyalat com a exemples “tots els comisos que es fan” i “la retirada de llicències de tabac que s’ha fet aquestes darreres vegades”. Sobre el pla de xoc, ha afirmat que l’actuació conjunta “ja comença a donar fruits”, amb “un increment substancial dels comisos” i més controls, i ha subratllat també “més implicació per part de França”, amb un “treball conjunt” que, segons ha dit, es continuarà reforçant.