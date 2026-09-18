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  • El tasts de vins a Casus Belli. | El Periòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Cata de vins

Els experts internacionals del món del vi qualifiquen de «classe mundial» la producció vitivinícola del Principat

Les veremes s’avancen per l'increment de les temperatures, tot i que l’altitud continua marcant diferències en els diversos ritmes de maduració

Enòlegs internacionals han visitat els cellers d’Andorra per descobrir la qualitat del vi que es produeix al Principat i han coincidit que el sector vitivinícola andorrà té molt potencial per continuar creixent, tant pel que fa a la qualitat com al desenvolupament de nous estils. A més, destaquen que els vins que han provat tenen «una identitat lligada al territori», sent definits per Christopher Kenan, un dels enòlegs, com a «vins de classe mundial«, considerant-los d’aquesta manera comparables a altres vins de prestigi internacional.

Altrament, Almudena Alberca considera que «són vins molt fins i molt purs, tot i ser el resultat d’una viticultura heroica, d’altura i sotmesa a un clima extrem», destacant l‘acidesa, la fruita i la personalitat com a elements característics «del paisatge i les condicions de cultiu». Jorge Orte, l’altre enòleg que ha visitat el celler, ha expressat, en una línia similar a la de Kenan, que els vins «poden competir de tu a tu amb els grans clàssics d’altres països» i que poden ser un gran reclam per potenciar l’enoturisme al país. «Que persones externes diguin que els nostres vins poden tenir un sector de mercat propi ho valorem molt», ha declarat l’enòleg de Casus Belli, Miquel Medall.

«Aquests vins poden comptetir de tu a tu amb els grans clàssics d’altres països» – Jorge Orte

Per la seva banda, el director d’Agricultura, Josep Casals, ha valorat la visita dels experts i la visió externa que han ofert i ha assegurat que «això confirma que Andorra ha de continuar apostant pel desenvolupament del sector vitivinícola«. A més, també ha volgut posar en valor el treball que s’ha fet conjuntament amb els diferents cellers del Principat en un projecte d’investigació iniciat entre el 2006 i el 2007, tot remarcant que «el vi pot complementar l’oferta de natura, gastronomia, cultura i país, en un context en què el turista busca cada vegada més experiències singulars i no només compres«.

Verema precoç

Des del celler Casus Belli han avançat que preveuen tenir una de les millors veremes en molts anys: «Estem molt il·lusionats perquè sembla que serà un gran any. El millor des de 2015«, ha anunciat Medall. L’escalfament global ha provocat que les veremes s’avancin i que, per tant, les collites es puguin fer amb molta més antelació. De fet, a Sant Julià de Lòria, el celler Casa Auvinyà ja es prepara per començar la verema cap de setmana. A Ordino, en canvi, encara caldrà esperar unes setmanes més, fins a inicis d’octubre. Casals ha mencionat que l’augment de les temperatures també obre una finestra d’oportunitats, ja que permetria iniciar les collites abans i apostar per altres tipus d’elaboracions més complexes o elevades.

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