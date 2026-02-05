El bloqueig viari enfonsa el comerç del Pas de la Casa amb pèrdues de fins a un 70%: “El client del dia a dia no el tenim”

El comerç del Pas de la Casa és el més afectat per les conseqüències del tall de la carretera RN20. Així ho apunten des del sector, alertant d’una caiguda de la facturació d’entorn del 70%, una davallada que qualifiquen de “molt important i preocupant” i que arriba en un moment clau de la temporada d’hivern. El representant del sector comercial, Gerard Pifarré, en declaracions posteriors a la reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, ha advertit que “el client del dia a dia no el tenim” i que el volum de negoci ha caigut “al voltant d’un 70%”, fet que està afectant especialment els establiments que depenen del visitant francès de proximitat.
Per la seva part, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha reconegut que l’afectació no és homogènia i que, mentre els allotjaments turístics, hotels i pistes “es veuen molt poc afectats”, el comerç i la restauració ja pateixen una afectació real. En aquest sentit, ha explicat que el comú manté “un contacte permanent i un diàleg continu i diari” amb el teixit econòmic per recollir dades objectives i poder actuar. “El que volem és tenir totes aquestes dades per poder actuar amb la millor de les indicacions a nivell de les ajudes”, ha remarcat.
En aquest context, Mas ha avançat que, com ja es va fer en situacions anteriors com el 2019 o durant la pandèmia, el Comú d’Encamp treballa amb la possibilitat d’activar bonificacions i subvencions vinculades a taxes comunals. “En base a l’afectació per sector es poden calcular bonificacions de la taxa d’higiene, terrasses o altres impostos comunals”, ha explicat, tot advertint que la concreció de les mesures dependrà de “quina sigui l’afectació i durant quant temps s’allargui”.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que les ajudes hauran de ser “quirúrgiques” i adaptades a cada sector, tenint en compte que “el sector comercial viu majoritàriament de la persona que ens ve a visitar durant el dia”. Seguidament, Espot ha avançat que el Govern ja treballa amb referències com posposar el pagament de l’IGI, l’exempció temporal de cotitzacions a la CASS o crèdits tous, tot i que ha insistit que “no volem acabar-ho de decidir fins que no sapiguem quin serà l’impacte real del tall”.
Qüestionat per ajudes que podria necessitar el sector, el president del Consell Econòmic i Social, Josep Maria Mas, ha apuntat que “quan sapiguem quin serà el termini aproximat del tancament” es podrà valorar quin tipus d’ajudes cal activar, amb la voluntat de trobar “un punt d’entesa que satisfaci tothom” davant d’una situació que ja està tenint un impacte visible sobre el comerç local.
Controls a la frontera, un obstacle afegit
Més enllà de la manca de clients, els comerciants alerten d’un altre factor que està agreujant la situació i és l’enduriment dels controls a la frontera francesa. En aquesta línia, Pifarré ha explicat que els clients que arriben al Pas de la Casa per carreteres alternatives, després de trajectes que poden allargar-se “fins a dues hores més”, es troben amb controls més exhaustius a la duana. “Els demanen per on han vingut i això fa que els controlin encara més”, ha afirmat.
Segons el representant del sector, aquesta situació desincentiva la compra i limita el volum de despesa. “Això fa que la gent compri menys”, ha lamentat, tot reclamant una major flexibilitat perquè els visitants “puguin fer una compra una mica més àmplia del que fan normalment”. Amb tot, Pifarré ha assegurat que aquesta preocupació ja ha estat traslladada directament al cap de Govern.