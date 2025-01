L’IAD lamenta que encara hi hagi empreses sense complir amb l’entrega dels plans d’igualtat

La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, ha valorat positivament l’increment en la presentació de plans d’igualtat per part de les empreses en les darreres setmanes, tot i que ha reconegut que encara hi ha empreses que no han complert amb aquesta obligació legal. En declaracions a EL PERIÒDIC, Pallarés ha explicat que “en tan poc temps hagin entrat tants plans d’igualtat és sorprenent”, i ha afegit que “la necessitat és entendre que els plans d’igualtat ajuden a tota la societat a ser més justa”.

Segons les dades facilitades, fins ara, un 80% de les empreses grans han complert amb l’entrega d’aquests documents, però encara hi ha una trentena que no ho han fet. Malgrat aquesta situació, Pallarés ha destacat que la voluntat de l’Institut és que “els plans siguin efectius”. Així mateix, ha recordat que l’IAD es manté obert a oferir suport a les empreses que ho requereixin. “Estem a disposició de qui ho necessiti, també si necessiten algun tipus d’acompanyament”, ha afirmat.

Pallarés, que fa pocs dies que ocupa el càrrec de presidenta de l’IAD, ha admès que encara no ha rebut cap sol·licitud directa des de les empreses per a l’elaboració d’aquests plans, però que durant l’any s’han registrat diverses consultes. “Encara no puc donar una informació concreta perquè estem recopilant dades, però sé que hi ha hagut trucades a l’Institut amb demandes d’acompanyament i consultes relacionades“, ha indicat.

La presidenta també ha valorat l’esforç fet per moltes empreses en l’últim mes, en què s’han registrat un gran nombre de plans d’igualtat. “Veiem que les empreses s’han activat molt en aquest sentit”, ha destacat, tot posant èmfasi en la importància d’una correcta implementació d’aquests plans, que considera “l’important de tot aquest procés”.