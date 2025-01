Pallarés advoca per l’avortament lliure en ser una decisió “intransferible” de les dones

La nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, ha fet un repàs aquest matí de l’actualitat del país al programa ‘Avui serà un bon dia’ de RTVA, enfocant-se especialment en mostrar el seu posicionament a favor de l’avortament lliure, gratuït i cobert pel sistema sanitari. Sobre això, la directriu ha assegurat a la cadena nacional que les dones “han de poder decidir sobre el seu cos en funció de la seva voluntat”, i ha afegit que l’avortament s’hauria de “despenalitzar i regular”. A més, l’expolítica ha fet un incís per recordar com ha arribat a la posició que ostenta avui dia.

“La senyora Ronchera va fer saber al cap de Govern que, per motius personals, li calia un descans. Tot seguit, li va esmentar el meu nom com una candidata apta per al càrrec. Quan aquest m’ho va informar, em vaig posar contenta, però també vaig pensar que hi havia una sèrie d’aspectes que no lligaven gaire bé“, ha afirmat Pallarés sobre el seu nomenament al capdavant de l’IAD. D’altra banda, la secretària general ha revelat que ja coneixia de bona mà com funciona l’Institut de les Dones, ja que “havia redactat un primer dossier quan era presidenta de la secció de la dona del Partit Liberal”. Tot i que inicialment va veure “complicada” la proposta, ha transmès que li feia “molta il·lusió poder efectuar els ajustos pertinents”.

La que va ser consellera general del Comú de la Massana també ha remarcat que no l’han afectat gaire les crítiques polítiques “perquè ja les esperava” i que algunes de les que ha rebut eren “fàcils i previsibles”. Ha explicat que la seva presidència al capdavant dels liberals tenia un “final marcat” i que ara la seva funció serà vetllar per la igualtat de gènere al país. Davant la pregunta de si cal un institut específic per defensar la figura de la dona, Pallarés ha sigut molt clara: “Fa 20 anys que ho reclamàvem; tanmateix, en aquells moments no hi havia els estaments que tenim ara, com disposar d’una secretaria d’Estat destinada al mateix ni s’havien fet els esforços institucionals necessaris”.

L’actual responsable de l’IAD ha deixat clar que l’espectre d’igualtat “és molt ampli” i que es centraran principalment en “defensar i protegir els drets de les dones”. L’aparició d’associacions conformades per dones ha portat el Govern a impulsar aquesta “iniciativa social de crear l’esmentat institut”, de manera que el seu finançament és públic, però amb altres recursos afegits “es garantirà més la seva supervivència”. Considerada feminista, Pallarés ha raonat que “l’educació és clau” per instaurar les bases socials en les generacions més joves en matèria d’igualtat i que l’avortament ha de respectar-se en ser “una decisió personal, intrínseca i intransferible del cos de cada dona”.

Continuant aquest punt, la secretària general ha destacat que, com a Institut de les Dones, el que han de fer és “recolzar-se en les recomanacions internacionals”, com ara els consells i estudis que sorgeixen sobre aquest tema. També ha recordat que el fet de viure en un Coprincipat “no ajuda” a millorar aquesta situació, però que tampoc creu necessari modificar la Constitució per despenalitzar l’avortament, i hi “veu possibilitats”. Finalment, ha posat sobre la taula que el fet que les dones d’Andorra hagin de marxar del territori per avortar genera “situacions greus al Principat per no donar una atenció adequada a les pacients”.