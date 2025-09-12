L’humor i la màgia de Luis Piedrahita arriben dimecres 17 de setembre a la capital amb entrades encara a la venda

L’humorista i il·lusionista Luis Piedrahita arriba dimecres vinent al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb el seu darrer espectacle, Apocalípticamente correcto. La cita serà a les 21.30 hores i les entrades, al preu de 22 euros, encara es poden adquirir.
El xou, íntegrament en castellà, combina humor, absurd i reflexió al voltant d’una pregunta central: som realment lliures o el nostre destí ja està escrit? Amb el seu estil intel·ligent i surrealista, Piedrahita desgrana temes tan inesperats com el sentit de l’horòscop, les autocaravanes, les anguiles elèctriques, la pluja o la llibertat d’expressió. Tot plegat amb l’objectiu de transformar les pors quotidianes en rialles.
Apocalípticamente correcto no és només un monòleg d’humor: és també una exploració lúcida i divertida de les contradiccions del món que ens envolta. Tal com explica el mateix artista, es tracta d’un espectacle que fa simplement perquè li dona la gana, un crit a la llibertat i al dret a qüestionar-ho tot.
El públic podrà gaudir d’una actuació que, a més de l’humor corrosiu de Piedrahita, inclou tocs de màgia i moments inesperats. Les entrades encara disponibles es poden reservar trucant al telèfon (+376) 395 286.