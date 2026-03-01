L’exposició ‘Ciutats a escala humana’ rep 14.800 visitants en un any amb una proposta interactiva sobre mobilitat

L’exposició temporal ‘Ciutats a escala humana’, del Bici Lab Andorra, ha rebut un total de 14.800 visitants entre el 26 de febrer del 2025 i el 28 de febrer del 2026. La proposta ha tingut una molt bona acollida, especialment entre el públic infantil i familiar, gràcies a un format divulgatiu i interactiu que convida a reflexionar sobre el futur de la mobilitat i el model de ciutat.
Un dels elements clau de l’exposició ha estat l’ús de figures Playmobil com a llenguatge vehicular per explicar els continguts, així com la incorporació de mecàniques de joc basades en l’observació de diorames urbans. Aquest enfocament ha permès apropar conceptes com els models de mobilitat, les fonts d’energia o l’organització de les ciutats d’una manera didàctica i accessible.
La mostra ha incorporat també un espai de participació ciutadana, on s’han recollit prop d’una setantena de propostes sobre com la ciutadania imagina el futur de la parròquia, especialment en relació amb la mobilitat i les infraestructures.
La programació s’ha completat amb 11 activitats dinamitzadores obertes al públic general, com visites culturals en bicicleta per la parròquia, taules rodones sobre mobilitat i tallers familiars, reforçant el paper del Bici Lab com a espai de divulgació, debat i participació. En l’àmbit educatiu, s’han dut a terme 23 tallers pedagògics adreçats a escolars del país per sensibilitzar sobre noves maneres de mobilitat.