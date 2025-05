Estructura de fusta per a l'edifici

L’Executiu treu a concurs la construcció dels 30 pisos de lloguer a preu assequible de l’edifici del Cedre

L’edifici estarà enllestit a principis del 2027 i inclourà habitatges d’entre 35 i 82 m², a més d’un espai destinat a la futura casa pairal

El Govern ha convocat el concurs per adjudicar les obres de construcció d’un nou edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible al carrer del Cedre, a Santa Coloma. El projecte preveu la finalització dels treballs a principis del 2027. L’edifici comptarà amb un total de 30 pisos d’una, dues i tres habitacions, distribuïts entre la primera i la sisena planta, amb superfícies que aniran dels 35 als 82 metres quadrats. A la planta baixa, s’hi habilitarà un espai que serà cedit al Comú d’Andorra la Vella, el qual hi preveu ubicar la nova casa pairal de la zona. Com ja es va fer en la segona fase dels pisos de lloguer assequible de l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, l’edifici es construirà amb estructura de fusta i seguirà criteris d’alta eficiència energètica.

El projecte s’emmarca en el conveni signat el novembre passat entre el Govern i la corporació comunal, pel qual aquesta darrera cedeix l’ús d’una parcel·la al Cedre per un període de 40 anys. L’Executiu assumirà el cost de la construcció dels habitatges, mentre que el Comú es farà càrrec de l’actuació a la planta baixa. Tot i això, el concurs públic licitat inclou la totalitat de les obres, independentment de quin organisme n’assumeixi el finançament.

Aquest és el segon terreny que el Comú d’Andorra la Vella cedeix per a la promoció d’habitatge assequible. El primer va ser el de la Borda Nova, cedit el març del 2020, on actualment s’està construint un altre bloc destinat a lloguer regulat. A banda d’aquestes iniciatives, el Govern ha establert acords de col·laboració amb diversos comuns, com Escaldes-Engordany, Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria. De fet, segons ha avançat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la setmana vinent es formalitzarà l’acord amb la Massana per a la cessió d’un terreny davant la caserna dels Bombers.