Col·laboració entre Comú i Govern

Els pisos de lloguer assequible al Cedre tindran una estructura sostenible i una trentena d’habitatges

Amb una coberta de fusta i una base de formigó, es pretén minimitzar la petjada de carboni amb unes llars que es construiran de cara al setembre

Un nou pas endavant en matèria d’habitatge i, més concretament, per respondre a l’oferta del parc públic d’habitatge la qual es presenta com “la gran prioritat d’aquest país” és el que ha dut a terme avui el Govern amb el Comú d’Andorra la Vella amb la presentació oficial de l’estructura que rebran la trentena de pisos de lloguer assequible de l’edifici del Cedre de Santa Coloma que es faran realitat amb un pressupost total d’entre cinc i sis milions d’euros.

Per aquesta tasca, aquest matí Altura Arquitectes ha fet públic les imatges de com lluirà la infraestructura que recordem és una cessió terrenal de la capital per 40 anys perquè l’Executiu pugui incloure en el seu parc públic i engegar així unes obres que, segons ha fet saber el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, iniciarien aquest mateix setembre. La casa pairal de Santa Coloma també es traslladarà en aquesta ubicació per disposar d’un menjador “més ampli i de trobada social”.

La roda de premsa oferta pel Govern, la corporació d’Andorra la Vella i Altura Arquitectes per anunciar la presentació de l’edifici a preu assequible del Cedre ubicat a Santa Coloma. | El Periòdic / P.M.

En aquest aspecte, el ministre Ferré ha explicat que a banda dels projectes que manega el seu ministeri per redirigir i amenitzar el trànsit del país amb els vials de la Massana a Ordino o el túnel de Rocafort de Sant Julià de Lòria, “aquest encàrrec constructiu que ha sol·licitat el Comú de Sergi González és una nova aposta per una necessitat que sabem que és urgent pels nostres ciutadans i que si s’ajunta a la resta de les del parc públic, acabaran aflorant al mercat uns 200 nous habitatges“. Quant als terminis del Cedre, ha sostret que es vol licitar l’obra per al mes de juny, amb una adjudicació “prevista per a l’agost i de manera que les obres puguin iniciar-se immediatament un mes més tard”.

Així, una de les peculiaritats que tindrà la construcció del futur edifici seran els seus materials, els quals seran tots de baixa energia i, per tant, pensats “per complir amb el principi de sostenibilitat i d’acord amb la màxima reducció de la petjada de carboni”, amb una coberta de fusta i una base i planta inferior de formigó. Val a dir que la il·luminació natural és un altre dels punts forts que presenta l’espai en situar-se a la faceta sud-oest de la parròquia i entre els carrers Esteve Albert i el Cedre.

“Hem pensat utilitzar així uns materials que facin el menor malbé possible al nostre entorn. La primera actuació serà unificar la cota que s’ha buidat i empleat com a base i en una segona unificar els habitatges mitjançant una planta transicional”, ha informat Andrea Doncel en representació d’Altura Arquitectes. A més, també ha estipulat que “s’optimitza cada metre quadrat de l’edific per no col·locar-se passadissos ni altres obstacles que destorbin a la seva vista oberta de 180 graus i amb dos nuclis compactes i reduïts” que comptem amb un dipòsit d’aigua pluvial.

Els tres agents implicats en la cessió, atorgament i reforma de l’edifici d’El Cedre de Santa Coloma: els ministres Raúl Ferré i Conxita Marsol i el cònsol de la capital, Sergi González. | El Periòdic / P.M.

Per la seva banda, el cònsol major de la capital, Sergi González, ha raonat que “calia activar aquest projecte social amb una bona entesa entre administracions, ja que això és fonamental per tirar endavant aquestes iniciatives i més quan es tracten d’habitatge”. El mandatari comunal ha tornat a treure pit per ser l’únic ens parroquial que disposa d’una conselleria destinada a aquest àmbit específic i ha esclarit sobre el Cedre que “era una zona amb molta activitat i densitat poblacional, que tot i disposar de molts edificis, no presentava una connexió social ben definida atenent que la seva demografia és d’una elevada edat i mancaven així més espais per a la gent gran”.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha deslligat al seu torn que avui és un dia de celebració per l’anunci i els ‘timings’ que seguirà la construcció de l’edifici del Cedre, així com que des de Govern “es continuarà treballant amb molta ímpetu per solucionar tan aviat com es pugui la crisi de l’habitatge”. Altrament, ha concretat que els pisos de lloguer assequible a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany i els de la Borda Nova 2 d’Andorra la Vella “seguiran el mateix calendari que els de Santa Coloma i amb el mateix concepte de materials”.