L’Executiu destina gairebé 35.000 euros a 13 projectes impulsats per joves en el marc del JovEmpren d’aquest 2025

El Govern, a proposta del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, ha aprovat l’adjudicació de les subvencions del programa JovEmpren 2025, destinades a donar suport a projectes impulsats per joves i entitats sense ànim de lucre. En total, segons han informat, s’han concedit 34.750,89 euros en ajudes.
En aquest període de subvencions s’han seleccionat 13 projectes amb imports que varien en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris tècnics establerts a les bases de la convocatòria, tals com la viabilitat tècnica, els sistemes d’avaluació qualitativa i quantitativa o l’originalitat i la innovació, entre altres. En detall, els projectes subvencionats són: Rolling And, de la Creu Roja Andorrana, amb un ajut de 2.414,80 euros; El ritual del renaixement, amb 750 euros; Virolat, amb 2.500 euros; Outdoor Bros, amb 742,22 euros; Canòlich Music, de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, amb 3.000 euros; Agro biomaterials, amb 3.425 euros; Mossfit, amb 2.000 euros; Duelo y melancolía, amb 3.418,87 euros; Kortezz Lab, amb 5.000 euros; Rumbeo, amb 2.500 euros; Sense Filtres, amb 2.500 euros; Veu Silent, amb 5.000 euros, i Sisibon, amb 1.500 euros.
Cal recordar que el JovEmpren atorga subvencions a projectes impulsats per joves d’edats compreses entre 16 i 35 anys que acreditin una residència legal, efectiva i permanent al Principat. S’adreça també a associacions o entitats cíviques sense ànim de lucre, legalment constituïdes al país, que presentin projectes destinats a joves, dins del territori andorrà, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.
“La finalitat de la subvenció és impulsar l’esperit emprenedor de les persones joves i la promoció de l’associacionisme juvenil”, han citat des de l’Executiu, tot recordant que en el marc del projecte els joves han pogut gaudir d’una formació sobre educació emprenedora impartida per Andorra Business.