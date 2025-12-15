Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu de Creu Roja Andorrana. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Impulsar l’esperit emprenedor

L’Executiu destina gairebé 35.000 euros a 13 projectes impulsats per joves en el marc del JovEmpren d’aquest 2025

El programa atorga subvencions a projectes impulsats per joves d’edats compreses entre 16 i 35 anys i entitats sense ànim de lucre

El Govern, a proposta del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, ha aprovat l’adjudicació de les subvencions del programa JovEmpren 2025, destinades a donar suport a projectes impulsats per joves i entitats sense ànim de lucre. En total, segons han informat, s’han concedit 34.750,89 euros en ajudes.

En aquest període de subvencions s’han seleccionat 13 projectes amb imports que varien en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris tècnics establerts a les bases de la convocatòria, tals com la viabilitat tècnica, els sistemes d’avaluació qualitativa i quantitativa o l’originalitat i la innovació, entre altres. En detall, els projectes subvencionats són: Rolling And, de la Creu Roja Andorrana, amb un ajut de 2.414,80 euros; El ritual del renaixement, amb 750 euros; Virolat, amb 2.500 euros; Outdoor Bros, amb 742,22 euros; Canòlich Music, de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, amb 3.000 euros; Agro biomaterials, amb 3.425 euros; Mossfit, amb 2.000 euros; Duelo y melancolía, amb 3.418,87 euros; Kortezz Lab, amb 5.000 euros; Rumbeo, amb 2.500 euros; Sense Filtres, amb 2.500 euros; Veu Silent, amb 5.000 euros, i Sisibon, amb 1.500 euros.

La botiga solidària de la Creu Roja atén actualment fins a 67 famílies oferint ajuda al voltant d’unes 120 persones

Llegir

Cal recordar que el JovEmpren atorga subvencions a projectes impulsats per joves d’edats compreses entre 16 i 35 anys que acreditin una residència legal, efectiva i permanent al Principat. S’adreça també a associacions o entitats cíviques sense ànim de lucre, legalment constituïdes al país, que presentin projectes destinats a joves, dins del territori andorrà, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.

“La finalitat de la subvenció és impulsar l’esperit emprenedor de les persones joves i la promoció de l’associacionisme juvenil”, han citat des de l’Executiu, tot recordant que en el marc del projecte els joves han pogut gaudir d’una formació sobre educació emprenedora impartida per Andorra Business.

Comparteix
Notícies relacionades
Detinguda una dona de 29 anys que circulava amb un patinet elèctric i en possessió de 0,43 grams d’MDMA
Arrestat un home amb una ordre de recerca judicial amb detenció per furts i ús indegut de targetes de crèdit
La telefonia mòbil s’incrementa més d’un 6% al mes de novembre i s’enfila fins a superar els 133.000 abonats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La recerca per quadrícules i el rastreig amb gossos en barrancs i torrents, clau del treball dels Banders a Catalunya
  • Parròquies, Societat
El veïnat del Tarter demana revisar la gestió de la treta de neu arran de sorolls a primera hora i obstacles a la calçada
  • Societat
La primera edició del NeuFest tanca amb mig miler d’inscrits i confirma repetir el 2026 a les “mateixes dates”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Casal assegura que l’actual comú escaldenc podria haver revisat el POUP si estava en desacord amb les torres
  • Parròquies, Societat
El veïnat del Tarter demana revisar la gestió de la treta de neu arran de sorolls a primera hora i obstacles a la calçada
  • Parròquies
Escaldes inicia la nova il·luminació dels ponts històrics per millorar la visibilitat i fer valdre el patrimoni arquitectònic
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu