Garantia dels drets del colectiu LGTBI al Principat

L’Executiu defensa el suport integral a les víctimes de violència de gènere i el seu accés garantit a la justícia

Casal nega notificacions sobre llançaments al riu i afirma que, si s’haguessin produït, les víctimes haurien rebut l’atenció adequada

El Govern ha volgut donar resposta a les afirmacions que han fet públiques aquest matí les entitats Stop Violències i DiversAND, arran de l’informe sobre igualtat i drets del col·lectiu LGTBI que han fet arribar a les Nacions Unides. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat el desacord de l’Executiu amb diverses de les acusacions, que ha qualificat de “no certes” i “allunyades de la realitat”.

En relació amb la suposada manca de protecció de les dones víctimes de violència de gènere i el seu accés a la justícia, Casal ha defensat l’actuació del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere del Govern, que ha qualificat com a “punt de referència consolidat”. Aquest servei, segons ha explicat, garanteix una atenció personalitzada, gratuïta i tècnica, i actua com a òrgan coordinador a nivell nacional, treballant en xarxa amb altres serveis com la policia i l’hospital quan cal. Les dones víctimes de qualsevol forma de violència —física, psíquica, sexual o altra— reben una assistència psicosocial especialitzada.

Pel que fa a l’assistència jurídica, Casal ha recordat que les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a assistència lletrada d’ofici des del primer moment, inclòs tot el procés judicial. A més, ha remarcat que des del 2017 la violència econòmica està reconeguda normativament com a causa d’insolvència per accedir al benefici de la justícia gratuïta. En l’àmbit civil, també poden rebre representació lletrada gratuïta si pateixen insuficiència de recursos o violència econòmica per iniciar processos de separació o divorci. En aquest sentit, ha informat que l’Estat preveu actuar com a subsidiari per sufragar eventuals sancions que l’agressor no cobreixi, i reclamar posteriorment els imports, sempre prioritzant els drets de la víctima.

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, i la vicepresidenta de DiversAND, Isabella Vargas, durant les declaracions d’aquest matí. | Marvin Arquíñigo

Casal també ha desmentit que no es comptabilitzin els feminicidis al país. Ha indicat que aquesta informació es recull en l’informe anual de la Fiscalia i que, a data d’avui, a Andorra no se n’ha registrat cap, per la qual cosa el registre consta amb la dada de zero.

En relació amb les informacions sobre agressions greus, com llançaments al riu, Casal ha afirmat que el Govern no en té constància oficial ni notificació directa. Tot i això, ha insistit que, en cas que s’hagués produït una situació d’aquestes característiques, la persona afectada hauria rebut “la millor atenció possible” per part dels serveis d’Afers Socials i que, si s’ha intervingut en una zona determinada, s’ha fet amb la diligència corresponent.

A més, Casal ha volgut destacar els avenços legals en matèria de drets del col·lectiu LGTBI, com la Llei d’Igualtat i la modificació de la Llei de Família, que permeten la modificació del nom i del sexe al registre civil, així com el reconeixement del matrimoni igualitari.

Finalment, el ministre portaveu ha reiterat el compromís del Govern amb la protecció de les víctimes, l’anàlisi constant del marc normatiu vigent i la predisposició a modificar-lo, si cal, per adaptar-se a l’evolució de la societat.