L’Executiu aprova el nomenament de set places de bombers, tres d’elles de nova creació en període de formació

Llum verda al nomenament de set bombers de nivell C1 en període de formació, tres de les quals són de nova creació i la resta per cobrir jubilacions. Tots set provenen del procés de selecció que es va iniciar al maig d’enguany en el qual, en total, es va presentar prop d’una vintena de candidats, dels quals només han passat l’examen els set seleccionats. El període de formació d’aquests agents es posarà en marxa l’1 de setembre i s’allargarà durant sis mesos, mentre que el període de prova té una durada de 12 mesos. Amb aquest pas, s’assoleixen un total de 124 places disponibles al Cos de Bombers.
D’altra banda, i per tal de consolidar les places dels interins estructurals, el Consell de Ministres ha aprovat el nomenament de 20 funcionaris del cos d’educació en període de prova a partir d’aquest setembre. D’aquesta manera, es dona resposta a la demanda del col·lectiu i es continua amb el pla de consolidació iniciat pel ministeri des de la convocatòria de places l’any 2016. Des de llavors s’han consolidat 115 places i amb aquesta xifra s’aproximen a l’objectiu marcat d’arribar al 15% d’interins dins el cos d’educació.
Les places aprovades aquest dimecres corresponen a les escoles andorranes de segona ensenyança i formació andorrana, en les assignatures de llengua catalana i ciències humanes i socials. Per assignar les sis places previstes durant el curs 2024-2025 i que han quedat vacants, aquest setembre es continuarà amb el procés obrint la primera convocatòria externa. En aquest cas, les places previstes a cobrir són quatre per a professors de llengua català i dos de ciències humanes i socials.