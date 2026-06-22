L’Executiu aprova 250 nous permisos de treball per reforçar sectors clau i donar resposta a la manca de professionals

El reglament aprovat pel Govern i que publica aquest dilluns el BOPA amplia en 250 els permisos de treball per a diferents ocupacions professionals de la quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer.
Amb aquesta mesura, segons l’Executiu es dona resposta a les necessitats de personal per part de serveis bàsics i de primera necessitat de la societat, així com de certes ocupacions estratègiques per a les quals no hi ha professionals a Andorra-
L’ampliació de quota es desglossa en dues ampliacions diferenciades que no es poden compensar entre elles. D’una banda, s’acorda una ampliació de 150 autoritzacions d’immigració que es reparteixen en 135 autoritzacions de residència i treball i 15 autoritzacions de treball fronterer per les ocupacions professionals dels grups 1 i 2 de la classificació nacional d’ocupacions, així com les ocupacions dels sectors sanitari i educatiu, de cuidador en centres assistencials, d’assistent domiciliari i de conductor d’autobús, no incloses en els grups 1 i 2.
D’altra banda, s’acorda una ampliació 100 autoritzacions d’immigració que es reparteixen en 90 autoritzacions de residència i treball i 10 autoritzacions de treball fronterer
D’altra banda, s’acorda una ampliació 100 autoritzacions d’immigració que es reparteixen en 90 autoritzacions de residència i treball i 10 autoritzacions de treball fronterer per totes les altres ocupacions professionals previstes al Decret 159/2026 no incloses en l’apartat anterior.
En els dos casos, les autoritzacions d’immigració concernides per aquest reglament es descomptaran del contingent global de la quota general que s’aprovarà més endavant, tal com ja va succeir a la primavera d’enguany. A dia d’avui, entre les dues altres quotes, ja han estat sol·licitades aquestes 890 autoritzacions, quedant exhaurit el nombre global d’autoritzacions que poden ser acordades mitjançant aquest reglament, inclosa l’ampliació excepcional possible.