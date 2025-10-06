L’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi: enllestida el mes vinent acompanyada d’un registre

En el marc de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions (TNSMA), el Ministeri de Salut ha anunciat aquesta tarda que l’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi hauria d’estar enllestida el mes vinent. Així ho ha comunicat la ministra i la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas i Cristina Pérez, esmentant que el text ja està redactat i que ara resta de 15 dies perquè els agents del TNSMA, la qual ha incorporat a la Federació de la Gent Gran, l’associació de Tècnics de Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i el Pla nacional contra la drogodependència, donin el seu punt de vista. A més, aquesta Estratègia nacional anirà acompanyada d’un registre.
En aquest sentit, cal recordar que actualment no es porta un seguiment dels casos, i aquesta ‘llista’ “s’està creant amb el SAAS a través de la història clínica”, ha mencionat Mas. Amb tot, l’Estratègia nacional té l’objectiu de “reduir conductes suïcides amb un enfocament transversal i multisectorial”, segons ha detallat Pérez. Està estructurada en tres línies d’acció prioritàries: la sensibilització, la prevenció i la intervenció, les quals van acompanyades, alhora, de quatre eixos transversals: la vigilància, monitoratge i avaluació; la formació dels professionals –la secretaria d’Estat ha citat que també de “la família i l’entorn”–; la coordinació i participació, i la innovació.
Durant la roda de premsa, també han fet palès en l’estat del Pla Integral de Salut Mental (Pisma). La secretaria d’Estat ha exposat que, en l’actualitat, ja hi ha nou accions completades i 38 d’iniciades, de les 62 totals amb les quals compta. De pendents n’hi ha 15, vuit menys que l’any anterior, ja que, per exemple, s’ha enllestit la creació del CMBD. “Les accions que tenim menys desenvolupades són les que tenen a veure amb la recerca”, ha matisat la titular de la cartera de Salut, indicant que les relacionades amb educació i formació sí que estan més avançades. A tall d’exemple, en aquest cas, ha comentat que des del Ministeri tenen present afegir una nova formació a la Universitat d’Andorra (UdA).
Havent fet un any de la posada en marxa de la Línia verda i del Xat de suport emocional per a joves, Mas s’ha mostrat molt satisfeta amb el funcionament. “Ens agradaria que el Xat tingui més usuaris”, ha lamentat únicament, assegurant que ja s’han posat en marxa per posar-hi remei. Així doncs, la Línia verda ha rebut en aquest temps 91 trucades (telèfon 177) i ha activat els serveis d’emergència en quatre ocasions. En aquest cas, les dones han estat majoria (62% enfront del 38% d’homes), d’entre 36 i 65 anys (59%). Quant al Xat (WhatsApp 651651), s’han intercanviat 4.406 missatges i s’han atès 65 usuaris, la majoria de les quals també dones (76%) i amb un 63% del total sent menors d’edat.
Octubre: el mes de la salut mental
El Ministeri de Salut ha impulsat durant el mes d’octubre, amb motiu de la celebració del Dia mundial de la salut mental el pròxim divendres dia 10, diverses accions per promoure la salut mental, així com prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre aquest àmbit. En relació amb això, ha recuperat l’acció ‘Que la salut mental sigui tabú és una bogeria’ i ha ampliat una patologia més a les ja exposades l’any passat: l’esquizofrènia. Així doncs, el Govern ha engegat un seguit d’activitats que es desenvoluparan al llarg d’aquest mes.