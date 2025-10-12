L’èxit del Projecte Caldes i el creixement de visitants consoliden Escaldes com a referent turístic durant l’estiu d’enguany

L’estiu del 2025 ha confirmat l’èxit turístic d’Escaldes-Engordany, amb un increment notable de visitants i un interès creixent pel Projecte Caldes, que s’ha consolidat com un dels principals reclams de la parròquia. Tant els espais urbans vinculats al projecte com l’escultura ‘L’Aigua i la Forma’, situada a la plaça del Madriu, han estat les consultes més freqüents a l’Oficina de Turisme durant tota la temporada.
També han destacat les demandes d’informació sobre els museus del territori, com el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i el Museu Carmen Thyssen, així com sobre les zones comercials i els espais naturals i culturals més emblemàtics, entre els quals la Vall del Madriu i les rutes dels Tamarros i Macarulla.
Entre l’1 de juliol i el 7 de setembre, l’Oficina de Turisme ha atès 11.192 visitants, dels quals 8.117 provenien d’Espanya, 1.190 de França, 1.570 d’altres nacionalitats i 315 residents. Des de l’inici de l’any fins al 14 de setembre, el nombre total de visitants acumulat ha arribat als 19.860, consolidant la nova ubicació de l’oficina, a la plaça Santa Anna, com un punt de referència per a turistes i residents.
La natura també ha tingut un paper protagonista aquest estiu. L’espai d’Engolasters ha registrat 17.861 visitants, un increment del 13,6% respecte al 2024, quan n’hi havia hagut 15.726. L’augment ha confirmat l’atractiu de la zona per al turisme familiar i de lleure, especialment gràcies a itineraris com el camí de les Pardines, la Vall del Madriu, el camí hidroelèctric de FEDA, el Bosc Aventura i el circuit de BTT.
En conjunt, les dades reflecteixen la diversificació de l’oferta turística d’Escaldes-Engordany, que combina entorns naturals amb un patrimoni urbà i cultural renovat. El Projecte Caldes s’ha consolidat com un símbol del nou model turístic de la parròquia, capaç d’atraure visitants interessats tant per la natura com per la cultura i el patrimoni local.