  • La regulació detalla els supòsits de concessió, els requisits, les limitacions i el procediment de sol·licitud de les ajudes, així com el seu règim d’incompatibilitats. | SFGA / JAViladot
Nou pas en protecció jurídica

L’Estat podrà avançar compensacions a víctimes de violència de gènere en cas d’insolvència de l’agressor

L’aixecament de la reserva al Conveni d’Istanbul consolida un sistema estable d’ajudes i millora la reparació econòmica a les víctimes

Andorra podrà anticipar compensacions econòmiques a les víctimes de violència de gènere quan l’agressor no disposi de recursos per fer front a la indemnització. Aquesta mesura serà possible gràcies a l’aixecament de la reserva a l’article 30.2 del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul.

L’acord, aprovat recentment pel Consell de Ministres, es farà efectiu un cop completats els tràmits parlamentaris corresponents. Fins ara, Andorra mantenia una reserva sobre aquest article, que obliga els estats a garantir una indemnització adequada a les víctimes quan els danys no estiguin coberts per altres vies, com l’autor del delicte o les assegurances.

Aquesta modificació ha estat possible arran de l’entrada en vigor de la Llei 17/2025, del 9 d’octubre, per a l’eradicació de la violència de gènere i domèstica, que estableix un sistema específic de prestacions econòmiques per a víctimes de violència masclista, domèstica o d’agressions sexuals.

El nou mecanisme permetrà actuar en règim de subsidiarietat, és a dir, quan la víctima no pugui obtenir la reparació dels danys per altres vies. Aquest suport no allibera l’agressor de la seva responsabilitat, ja que el Govern podrà reclamar posteriorment les quantitats abonades mitjançant accions de subrogació.

La regulació detalla els supòsits de concessió, els requisits, les limitacions i el procediment de sol·licitud de les ajudes, així com el seu règim d’incompatibilitats. Amb aquest pas, Andorra reforça el seu compromís amb els estàndards europeus de protecció a les víctimes i consolida un model de reparació econòmica més just i equitatiu.

