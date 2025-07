Homenatge amb honors

L’Estació d’Autobusos passa a portar el nom de Joan Nadal en reconeixement a la trajectòria professional del fundador

El Govern oficialitza el canvi de nom per homenatjar el fundador d’Autocars Nadal, figura clau en el desenvolupament de la mobilitat al país

El Govern ha oficialitzat aquest dilluns el canvi de nom de l’Estació Nacional d’Autobusos, que a partir d’ara s’anomena Estació Nacional d’Autobusos Joan Nadal, en reconeixement a la figura de l’empresari andorrà i fundador d’Autocars Nadal, mort l’any passat. El cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat el gest com “una mostra petita de sentit” i ha destacat el paper fonamental de Nadal en el desenvolupament de la mobilitat al país. “Ell mereix que li donem aquest nom a l’estació d’autobusos”, ha afirmat.

En aquest sentit, ha recordat l’aposta de la família Nadal per la modernització del transport de viatgers, la internacionalització del servei i la digitalització dels processos, tot afirmant que “parlar del Joan i de l’empresa és parlar de moviment, connexió i servei al poble andorrà”. El cap de Govern també ha fet esment del vessant més personal del reconegut empresari, destacant la seva passió per la música i la seva trajectòria vital marcada per la iniciativa i la visió de futur.

Per la seva banda, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha subratllat que Joan Nadal “va ser un pioner del transport a Andorra” i una figura clau per fer realitat una infraestructura llargament reivindicada com l’Estació Nacional. Tanmateix, ha recordat que Nadal va impulsar altres estacions al llarg de la seva carrera i va defensar amb convicció la necessitat de dotar el país d’un equipament com aquest, que només el 2023 va registrar 488.000 usuaris, una xifra que, segons Forné, “podria arribar al mig milió aquest any”.

La filla de l’homenatjat, Ester Nadal, ha agraït en nom de la família aquest reconeixement públic i ha destacat el caràcter emprenedor del seu pare, a qui ha definit com “un somiador, un creador”, que va concebre fins a tres estacions d’autobusos i que, segons ha explicat, va compartir la idea d’una estació nacional “sobre el riu” amb l’expresident Antoni Martí.