Últim adeu al pontífex

L’església de Sant Esteve rendeix tribut al Papa Francesc en un vespre amarg, però que marca un dia inoblidable

El copríncep episcopal ha recordat als gairebé 200 presents a la capella que el llegat del Sant Pare "quedarà en la memòria pels segles dels segles"

La Coral de la Catedral de Lyon ha entonat avui al Principat un dels adeus més sentits i que amb tota seguretat “marcarà un abans i un després” amb la missa per rendir homenatge al funeral del Papa Francesc, el qual va tenir lloc aquest passat dissabte a la basílica de Sant Pere, tal com ha proferit en una de les darreres intervencions el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. No ho ha fet sol, perquè el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha estat al seu costat en tot moment i també ha contemplat i beneït als prop de 200 assistents que han emplenat aquest vespre l’Església de Sant Esteve per recordar un moment històric.

La seva figura serà sempre rememorada com la d’aquell Papa que “més va lluitar per afavorir el diàleg per fer entendre els drets d’igualtat de les dones, així com envers el col·lectiu LGTBI“. Són paraules de Vives, qui també ha emfasitzat als presents que la seva defensa pels drets dels infants, per aquells “adults vulnerables” i pels discapacitats i malalts mentals, ha portat una aproximació a l’Església “per posar a aquells homes que no se’ls veia al capdamunt de les mirades i perquè els poderosos quedin per sota”. El Sant Pare va salvar així la vida a moltes persones i ho va fer sempre “des del coratge, la humilitat i la tendresa”.

Durant la seva homilia, Vives ha subratllat també que el pontificat del Papa Francesc va significar “aportacions rellevants tant dins com fora de l’Església catòlica”, remarcant especialment que va voler una “Església dels pobres”, pròxima, humil i compromesa envers els vulnerables. El copríncep episcopal ha afirmat que el Sant Pare ha estat percebut a Andorra com un “líder moral” que va promoure la justícia social, el diàleg i la inclusió, deixant una empremta profunda en la societat.

Entre les aportacions del pontífex, l’arquebisbe d’Urgell també ha destacat el compromís amb la crisi climàtica i ecològica, situant “la cura de la casa comuna” al centre del discurs global de l’Església. Així mateix, ha lloat el posicionament del Sant Pare envers les persones migrades, recordant amb emotivitat paraules seves: “Hauria de fer vergonya deixar morir la gent al mar”. D’altra banda, Vives ha volgut posar de relleu el respecte que el Papa Francesc va mostrar envers la llengua catalana i ha recordat que, en la gestió del futur de l’arxidiòcesi d’Urgell, des del Vaticà es va enviar el secretari d’estat, el cardenal Pietro Parolin, per facilitar una transició serena amb el nomenament del bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano.

El silenci viscut aquest vespre a l’església del nucli antic d’Andorra la Vella ha sigut el reflex de la solidaritat, empatia i reconeixement que ha brindat una part de la societat andorrana a un pontífex que va aconseguir impulsar “una Església misericordiosa, més propera a la cultura contemporània i resorgida cap als més necessitats i vulnerables i perquè arribi la paraula de Déu fins a les perifèries més desfavorides”. Només el so de la coral francesa ha pogut commutar al mateix temps un discurs tan solemne i arrelat com el que ha dut a terme avui l’arquebisbe d’Urgell, qui amb l’ajuda de Serrano, han dit el darrer adeu a una figura que des de ja serà recordada per la societat d’arreu “pels segles dels segles”.

L’orquestra interpretada per la Coral de la Catedral de Lyon que aquest vespre ha posat la música a una de les misses més especials que es recordaran a Andorra. | El Periòdic / P.M.