L’escola de segona ensenyança d’Encamp iniciarà de forma imminent una prova de contenció dels mòbils

Durant la roda de premsa de l’assetjament i l’absentisme escolar, el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha exposat que l’escola de segona ensenyança d’Encamp iniciarà una prova pilot de contenció dels telèfons mòbils. Recordant que a l’escola andorrana els aparells estan prohibits i que hi ha situacions que “se’ns poden escapar”, Bardina ha assenyalat que la mesura es posarà en marxa “imminentment”. De fet, ha esmentat que ha estat una iniciativa del nou equip directiu que els pares i mares han vist amb molt bons ulls.
En aquest sentit, s’ha comprat una caixa de seguretats per a cada una de les 21 aules del centre, on els alumnes dipositaran el mòbil només arribar i quedaran tancades amb clau i custodiades a consergeria fins a l’hora de marxar. L’acció, tal com ha destacat la directora del Departament d’inspecció, qualitat educativa i recursos humans del Ministeri d’Educació, Eugènia Duró, “encoratja la bona convivència”. El període d’avaluació de la prova serà el primer trimestre d’aquest curs, i si funciona, s’implementarà “sense esperar molt” a la resta de centres.