L’escaldenc Ian Moya queda eliminat del concurs ‘Eufòria’ després de la seva interpretació de ‘Mon Cheri Go Home’

L’escaldenc Ian Moya ha estat eliminat de la quarta temporada del concurs musical ‘Eufòria’, de TV3, després de quedar entre els sis concursants menys votats en la gala del revés, en què el públic ha tingut un paper definitiu en la selecció dels aspirants que continuaven en competició. A diferència de les setmanes habituals, en la gala del revés no és el jurat qui decideix directament qui abandona, sinó que el públic vota els seus favorits entre tots els concursants restants. Els més votats queden salvats i el jurat, posteriorment, ha de triar entre els nominats qui continua i qui se’n va.
Així, en la quarta gala Moya va interpretar ‘Mon Cheri Go Home’, de Fades i Maria Jaume, una actuació en què les valoracions del jurat no van ser del tot positives. Mama Dousha va comentar que “hi ha hagut cosetes d’afinació bastant dures a treballar” i va assenyalar que “passa alguna cosa amb els tons: quan potser havies de projectar quedava molt greu, i quan estàvem a dalt potser massa agut”. Tot i això, també va destacar que “hi ha hagut pinzellades de tu molt alliberat i això m’ha encantat”, i li va recomanar “deixar-se aconsellar pels coaches perquè t’ajudin i t’orientin, perquè t’hem vist brillar i són qüestions purament tècniques”. Alfred Garcia, per la seva banda, va posar en valor “la capacitat interpretativa” del concursant i la seva “naturalitat molt forta a l’hora d’assumir un rol i interpretar-lo dins l’escenari”. “L’actitud tu la tens de manera natural. Ja és tenir mig camí fet”, va afegir.
Una vegada tancades les votacions populars, Moya va quedar entre els sis menys votats dels dotze concursants que continuaven en competició. Després de les salvacions dels ‘coaches’, l’escaldenc va quedar nominat juntament amb l’Arian, a l’espera de la decisió final del jurat professional. García va votar per salvar l’Arian, mentre que Queralt Lahoz va defensar la continuïtat de Moya assegurant que “sou dos artistes meravellosos” i que “sé que després d’aquí comença la vostra carrera individual”. Lahoz va afegir que creu que “hi ha persona que en les últimes gales no li han afavorit gens les cançons escollides i m’ha fet patir no veure lluir aquesta persona com hauria volgut”, i per això va considerar que “ha de continuar una setmana més l’Ian”. Finalment, Dousha va desempatar a favor de l’Arian, fet que va suposar l’eliminació del concursant escaldenc.
En el seu comiat, Moya va tornar a interpretar ‘Mon Cheri Go Home’, interactuant amb la seva família, present entre el públic, i acomiadant-se del jurat i de l’equip tècnic. Abans d’abandonar l’escenari, va adreçar un últim missatge a càmera: “Moltíssimes gràcies, Catalunya, Països Catalans, Andorra, que em recolzeu cada dia. L’Ian que hi ha avui continuarà fent feina i lluitarà”. Al llarg de les quatre gales en què ha participat, Moya ha interpretat ‘Alors on danse’ (Stromae), ‘Per fer-te una idea’ (Renaldo & Clara), ‘In Your Eyes’ (Kylie Minogue) i ‘Mon Cheri Go Home’. En la tercera gala, amb el tema de Minogue, també va ser proposat per abandonar el programa, però va ser salvat pels ‘coaches’ abans de la votació final del públic.