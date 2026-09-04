Les temperatures tocaran els 35 graus en un episodi de calor excepcional que podria batre nous rècords al Principat

La persistència de les altes pressions i la presència d’una massa d’aire càlida sobre la península estan deixant temperatures molt elevades a Andorra per a l’època de l’any. Durant la jornada d’ahir, al centre i al sud del país es van registrar valors propis d’una onada de calor, una situació que es podrà mantenir fins dissabte i que podria comportar nous rècords de temperatura màxima per a un mes de setembre.
De fet, ahir ja es van assolir registres especialment elevats en diferents punts del Principat. A la Comella el mercuri va arribar als 34,1 graus, mentre que a la Borda Vidal es van registrar 33,7 graus i al Roc de Sant Pere, 33,3. A l’estació d’Engolasters de FEDA, per la seva banda, el termòmetre va assolir els 30,2 graus. Així, les màximes podran arribar als 35 graus al fons de les valls més càlides i als 30 graus a 1.500 metres d’altitud. Pel que fa a les mínimes, es podran mantenir al voltant dels 15 graus a la vall central i dels 12 graus a 1.500 metres.
Durant aquest dijous, a la Comella el mercuri va arribar als 34,1 graus, mentre que a la Borda Vidal es van registrar 33,7 graus i al Roc de Sant Pere, 33,3
La situació començarà a canviar diumenge, quan el pas d’una massa d’aire menys càlida en altura permetrà que les temperatures tornin a valors corresponents al nivell d’avís groc, una situació que persistirà fins dilluns. La normalització dels registres, però, no es preveu fins dimecres. Davant d’aquest episodi, es recorda la necessitat de limitar les sortides i l’activitat física durant les hores de més calor, així com reduir les activitats intenses. A més, es recomana hidratar-se sovint, vestir roba lleugera, protegir-se el cap i freqüentar espais climatitzats.
A casa, es recomana tancar les finestres i les persianes exposades al sol durant el dia i obrir-les a la nit, utilitzar sistemes de climatització per refrescar els espais, romandre a les zones més fresques de l’habitatge i optar per menjars lleugers. En el cas dels nadons i els infants, es recomana hidratar-los sovint, evitar una exposició prolongada al sol i protegir-los amb roba lleugera i el cap cobert. També s’aconsella visitar almenys una vegada al dia les persones grans o malaltes que viuen soles i ajudar-les a seguir aquestes recomanacions. Pel que fa als animals de companyia, cal garantir que disposin de zones d’ombra i d’aigua a prop.