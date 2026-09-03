Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge de la Duana del riu Runer. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Duana

Les taxes per importació de tabac mantenen l’evolució a la baixa i a l’agost registren una caiguda superior al 10%

On sí que s'ha notat un increment ha estat en la importació de begudes durant aquest mes, les quals han suposat unes taxes de 741.708 euros

El tabac continua fent que els ingressos registrats per importacions de mercaderies continuïn davallant respecte de l’any anterior. Així s’ha pogut constatar durant el mes d’agost, quan les taxes per importació de tabac han sumat 6.970.326 euros, un 10,1% menys que el mateix mes de l’any passat, quan van ascendir a 7.755.425 euros. Si es té en compte l’acumulat de tot l’any, les taxes per importació d’aquesta mercaderia sumen 53.016.956 euros, un 15% menys que en el mateix període de l’any anterior, quan a finals d’agost la suma s’elevava a 62.399.021 euros.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament de Duana, el mes d’agost s’ha tancat amb uns ingressos de 17.850.197 euros, un 0,7% menys que el del 2025. En l’acumulat de l’any, la davallada en la recaptació total és d’un 5,9%, ja que aquest 2026 en vuit mesos s’ha recaptat 140.034.417 euros i l’any passat, en el mateix període, 148.758.676 euros.

Únicament altres mercaderies presenta una evolució a l’alça tant en el valor mensual com en l’anual

On sí que s’ha notat un increment ha estat en la importació de begudes a l’agost, les quals han suposat unes taxes de 741.708 euros, un 5,6% més que l’any passat. En canvi, en el còmput total anual es dona una davallada del 6,5%, ja que aquest 2026 s’ha recaptat 5.608.457 euros i el 2025 la suma era de 5.998.378 euros.

Quant a la importació de carburants, aquest agost les taxes han suposat un total de 5.330.184 euros, un 6,3% més que l’agost del 2025, i en l’acumulat de l’any es registra una davallada del 3,5%, ja que la suma és de 35.792.310 euros enfront dels 37.080.760 de l’any passat.

Únicament altres mercaderies presenta una evolució a l’alça tant en el valor mensual com en l’anual. Així, aquest agost ha suposat un 6,6% més que l’any passat, arribant a 4.807.977 euros, i en la xifra anual es dona un augment del 5,4% perquè s’ha recaptat ja 45.616.692 euros i l’any passat la xifra era de 43.280.515 euros. Si es tenen en compte els ingressos en funció del tipus d’impost, 54.998.629 de l’acumulat de l’any provenen de drets de duana i 52.276.483 de l’impost general indirecte (IGI).

Comparteix
Notícies relacionades
Una tendència que reclama atenció
Les baixes encara vigents per trastorns mentals arriben fins a les 665 el primer trimestre, un 5% més que un any enrere
La 14a Cursa de la Dona vol arribar a les 700 inscripcions per contribuir a l’adquisició del sistema PAXMAN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
[Amb vídeo]: Un grup de cigonyes fa ‘parada’ al Pas durant la migració de finals d’estiu cap a la península i l’Àfrica
  • Societat
El Funicamp i el mirador solar de Tristaina obriran portes gratuïtament coincidint amb el dia de Meritxell
  • Societat
‘Andorra en Joc’ apropa als joves reptes en àmbits com l’habitatge, la feina, la salut o l’oci durant la vida adulta
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Frikking Days celebra la primera edició amb l’ambició de convertir-se en el gran punt de trobada friqui d’Andorra
  • Parròquies, Política
La Massana comptarà amb un nou edifici de 30 immobles de lloguer assequible al carrer Pradet de l’Aldosa
  • Parròquies, Societat
Encamp instal·larà plaques solars al complex esportiu i l’escola bressol per cobrir el 35% de la demanda elèctrica
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu