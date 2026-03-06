Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Baixen les prestacions per fills a càrrec al tercer trimestre del 2025. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

Les sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el tercer trimestre del 2025 baixen més d’un 4%

Per edat, gairebé el 96% tenen entre 25 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana, amb prop d'un 40%, i portuguesa, amb un 25%

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el tercer trimestre del 2025 ha estat de 138, un 4,2% menys respecte al tercer trimestre del 2024, quan se’n van presentar 144. D’aquestes, el 71% han estat resoltes favorablement i el 19,6% s’han desestimat, mentre que el 9,4% s’han arxivat.

Per sexe, les dones han estat les principals beneficiàries de les prestacions favorables (80,6%). Per edat, el 95,9% tenen entre 25 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (38,8%) i portuguesa (25,5%). Un 57,1% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són casats (35,7%) o solters (27,6%).

Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (48%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat els adults (94,9%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen un fill a càrrec amb el 46,9% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb dos fills a càrrec amb el 36,7%. D’altra banda, Andorra la Vella és la parròquia on més ajuts s’han atorgat (42,9%).

Comparteix
Notícies relacionades
França afirma que el risc és igual al d’abans del despreniment mentre uns sensors amb semàfor vigilaran la via
L’USdA valora fer mobilitzacions contra la proposta de descongelació dels lloguers mentre el Govern la defensa
Els Bombers preveuen renovar la flota en sis anys i afrontar el relleu generacional amb un 30% de jubilacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Als propietaris no els acaba de convèncer la proposta del Govern sobre la descongelació dels lloguers
  • Societat
La prostitució en línia estarà penada al nou Codi Penal que el Govern passarà a aprovació la pròxima setmana
  • Societat
El cònsol major canillenc destaca la voluntat de la corporació d’escoltar els veïns afectats pel pla d’urbanisme
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu