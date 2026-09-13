Les sancions a vehicles andorrans a les carreteres catalanes cauen gairebé a la meitat durant els mesos d’estiu

Els expedients sancionadors oberts pel Servei Català de Trànsit (SCT) a vehicles identificats amb domicili a Andorra s’han reduït pràcticament a la meitat aquest estiu a les carreteres catalanes. Segons les dades facilitades per Trànsit a l’Agència de Notícies Andorrana, entre els mesos de juny i agost del 2026 se n’han registrat 211, davant dels 415 comptabilitzats durant el mateix període de l’any passat. Això representa una disminució del 49,2% en només un any.
La davallada s’ha produït en cadascun dels tres mesos analitzats, tot i que ha estat especialment pronunciada durant el juliol. Al juny es van iniciar 84 expedients, un 34,9% menys que els 129 registrats el mateix mes del 2025, mentre que al juliol la xifra va caure dels 147 de l’any passat als 48 d’enguany, fet que suposa una reducció del 67,3%. La mateixa tendència es va mantenir a l’agost, quan es van comptabilitzar 79 expedients davant dels 139 de l’agost del 2025, un 43,2% menys.
Les infraccions relacionades amb la velocitat continuen sent, amb molta diferència, les més nombroses entre els expedients corresponents a conductors amb codi de país procedent d’Andorra. Durant aquest estiu, l’SCT n’ha sancionat 135, una xifra que representa gairebé dos terços del total registrat entre juny i agost. Tot i el seu pes, el nombre també ha experimentat una davallada considerable respecte del 2025, quan se’n van comptabilitzar 322, de manera que els expedients vinculats a excessos de velocitat s’han reduït un 58%.
Pel que fa a la resta d’infraccions, la senyalització de maniobres se situa com la segona agrupació normativa amb més expedients aquest estiu, amb 23 casos, seguida de la normativa general, amb 20, i de les infraccions relacionades amb l’alcohol i les drogues, amb 11. A més, s’han registrat nou expedients vinculats al cinturó de seguretat, el casc i altres elements de protecció, quatre per avançaments i tres més relacionats amb la documentació del conductor.
Menys expedients per alcohol i drogues
Els expedients relacionats amb l’alcohol i les drogues també han disminuït respecte de l’estiu passat, passant dels 15 casos registrats entre juny i agost del 2025 als 11 comptabilitzats durant el mateix període d’enguany, fet que representa una reducció del 26,7%. En canvi, les infraccions relacionades amb la senyalització de maniobres han evolucionat en sentit contrari, tot i que de manera molt lleu, passant dels 22 expedients de l’estiu passat als 23 registrats aquest any.