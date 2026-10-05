Detingut després de causar més de 800 euros en danys en un local d’oci nocturn i dur a sobre 0,7 grams de cocaïna

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un home de 41 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la salut pública després de causar més de 800 euros en danys a la porta de vidre d’un establiment d’oci nocturn. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan l’home va esquerdar la porta a cops de peu i va abandonar el lloc. Una patrulla el va localitzar pocs minuts després de rebre l’avís de l’establiment i, durant la intervenció, els agents li van trobar 0,7 grams de cocaïna que duia amagats.
En una altra actuació relacionada amb delictes contra la salut pública, els agents han arrestat aquesta matinada una turista de 23 anys quan accedia al Principat a través de la frontera del riu Runer. La jove ha estat controlada amb 2,1 grams de cocaïna.
Un dels conductors arrestats va donar una taxa d’alcoholèmia de 2,27, la més elevada registrada durant les actuacions del cap de setmana
D’altra banda, el cos d’ordre ha detingut sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, dues de les quals després de veure’s implicades en accidents amb danys materials. El primer sinistre va tenir lloc divendres a la nit a la CG2, a Canillo, amb dos vehicles de matrícula andorrana implicats. Un dels conductors, un home de 47 anys, va donar una taxa d’alcoholèmia de 2,19.
El segon accident es va registrar a primera hora de diumenge a la CG1, a Andorra la Vella, després que un conductor de 36 anys perdés el control del vehicle. En aquest cas, l’home va donar un positiu d’1,76. Les altres quatre detencions per alcoholèmia corresponen a una dona i tres homes, un d’ells turista, d’entre 36 i 65 anys. Tots quatre van ser controlats amb taxes d’entre 0,94 i 2,27.