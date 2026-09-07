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  • El vehicle amb matrícula andorrana protagonitzant diverses maniobres d’avançament perilloses. | Circuli per la Dreta
El Periòdic d'Andorra
Seguretat viària

[Amb vídeo]: Un cotxe amb matrícula andorrana protagonitza avançaments «temeraris» a Vilafranca del Penedès

Es pot observar com el vehicle efectua un avançament per l’esquerra mentre el que el precedeix ja havia iniciat també un avançament

Un vehicle amb matrícula andorrana ha protagonitzat diverses maniobres d’avançament perilloses a Vilafranca del Penedès, segons ha denunciat el compte d’Instagram Circuli per la Dreta (@circuliperladreta), el qual ha difós unes imatges dels fets. Segons explica el testimoni que va enregistrar la seqüència, la gravació va començar després que el vehicle avancés pel voral.

Posteriorment, en les imatges es pot observar com el mateix cotxe efectua un nou avançament per l’esquerra mentre el vehicle que el precedeix ja havia iniciat també una maniobra d’avançament. La publicació qualifica les maniobres de «temeràries» i mostra la seqüència del vehicle circulant per la via. Les imatges han estat compartides a través de les xarxes socials. El fet que el vehicle porti matrícula andorrana no permet determinar, però, la nacionalitat del conductor ni si aquest resideix al Principat.

La temeritat del vehicle amb matrícula andorrana. | @circuliperladreta
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