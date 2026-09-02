Les residències canines clouen un estiu d’alta ocupació amb plena demanda i llistes d’espera de més de cinc clients

Les residències canines d’Andorra clouen l’estiu amb bones xifres i fan un balanç positiu d’una temporada que, segons expliquen en declaracions a aquesta casa, s’ha mantingut en la línia dels darrers anys. «Podem dir que hem estat plens aquest estiu, la gent continua trucant i, per tant, fem una bona valoració», han destacat des d’Andorra Kennel Residència Canina. En una línia similar s’han pronunciat des de Yorky’s Petit Hotel: «Ha anat molt bé, tenim uns usuaris fidels que tornen amb nosaltres cada estiu i hem sumat més clients turistes».
A aquesta valoració positiva se suma la Residència Canina Passeja’m, des d’on assenyalen que l’afluència s’ha mantingut estable respecte a temporades anteriors, amb una base de clients habituals que es repeteix any rere any. «És bastant similar a l’any passat, ni més ni menys. Tenim una clientela bastant fixa», han explicat. Addicionalment, algunes d’aquestes residències assenyalen que tenen llistes d’espera a causa de la quantitat de persones que demanen el servei, com és el cas de la mateixa residència canina: «Tot el que és estiu, Nadal, ponts i vacances escolars, sempre ho tenim ple i tenim llista d’espera de fins a més de cinc persones».
«Tot el que és estiu, Nadal, ponts i vacances escolars, sempre ho tenim ple i tenim llista d’espera de fins a més de cinc persones» – Residència Canina Passeja’m
L’alta demanda d’aquests serveis durant els períodes de vacances fa que molts residents optin també per buscar alternatives fora del Principat. És el cas de Cinc Petjades, una residència canina ubicada a la Seu d’Urgell que «rep molts clients d’Andorra, especialment a l’estiu, quan se’n van de vacances. Almenys la meitat de les habitacions que tenim disponibles estan ocupades per residents andorrans».
De fet, la majoria dels usuaris d’aquests establiments són residents que marxen de vacances i deixen els seus gossos a les residències perquè no disposen d’un familiar o amic que se’n pugui fer càrrec. Tanmateix, també hi ha demanda per part dels visitants, tal com corroboren Yorky’s i Kennel: «Hi ha turistes francesos o espanyols que potser volen fer activitats i deixen el gos una tarda amb nosaltres, o fins i tot que s’allotgen en hotels que no accepten mascotes i les deixen amb nosaltres durant la nit».
«Hi ha turistes francesos o espanyols que fins i tot s’allotgen en hotels que no accepten mascotes i les deixen amb nosaltres durant la nit» – Yorky’s i Kennel
D’altra banda, molts clients han de tenir en compte, abans de deixar-hi els gossos, si la residència accepta segons quines races o mides, ja que no totes admeten gossos de més de 10 quilos, com és el cas de Yorky’s Petit Hotel, perquè «disposem d’un espai limitat». També és el cas de Kennel: «Les nostres instal·lacions no estan adaptades per a gossos de més de 12 quilos i, per això, només acceptem animals petits».
En canvi, a Passeja’m accepten tota mena de gossos: «Agafem totes les races, sempre que siguin sociables tant amb altres gossos com amb persones. En el cas de les races potencialment perilloses, per normativa, demanem que tinguin un bon comportament amb altres gossos i que estiguin ben socialitzats. No els podem barrejar». Addicionalment, a Cinc Petjades també accepten tota classe de gossos seguint la mateixa normativa.