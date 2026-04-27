  Els alumnes realitzant la POB. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Educació

Les Proves Oficials de Batxillerat 2026 donen el tret de sortida amb els exàmens escrits i un total de 260 candidats inscrits

S'ha implementat el nou model d'organització, amb el qual la part específica de les proves es fa als mateixos centres on s'imparteix el batxillerat

Les Proves Oficials de Batxillerat (POB) 2026 han iniciat aquest dilluns amb els exàmens escrits i un total de 260 candidats inscrits. D’aquests, 218 són alumnes de segon de batxillerat i 42 corresponen a candidats lliures. En aquest sentit, la xifra global es manté estable en comparació amb la convocatòria de l’any passat en què es van presentar 265 candidats, dels quals 229 eren alumnes escolaritzats i 36 candidats lliures.

Una de les principals novetats d’aquesta edició és l’aplicació del nou model d’organització de la POB, ja anunciat el curs passat. Amb aquest canvi, la part específica de les proves es realitza als mateixos centres educatius on s’imparteix el batxillerat, mentre que l’avaluació externa es concentra en tres de les quatre assignatures del bloc obligatori: filosofia, llengua catalana i llengua anglesa. En detall d’avui, els exàmens han començat amb la prova de filosofia i continuaran amb les de català i anglès.

La cap de l’Àrea de Titulacions, Exàmens Oficials i Validació de l’Aprenentatge per l’Experiència, Paula Barreiro, ha destacat que aquest nou model “permet reforçar el treball fet als centres educatius i ampliar el temps lectiu de l’alumnat”. Pel que fa a l’organització, les proves escrites del bloc obligatori tenen lloc al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria, mentre que les proves orals es realitzen a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. Les proves orals de comunicació en llengua catalana i anglesa se celebraran el 9 de maig, amb horaris individualitzats que cada candidat rebrà prèviament per correu electrònic. Els resultats de la convocatòria es faran públics el 8 de juny de 2026 a partir de les 16.00 hores.

