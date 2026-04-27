Macron arriba al Principat per parlar dels “drets de les dones” i de la relació d’Andorra amb la Unió Europea

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha arribat aquesta tarda a Andorra i ho ha fet en helicòpter, aterrant al Pas de la Casa. Tot i que la previsió era que arribés, també per via aèria, a l’Estadi Comunal, finalment ha estat el poble encampadà el primer territori del Principat en acollir-lo. Al Pas, l’estaven esperant el cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, entre altres autoritats. Des d’allà, tots dos, acompanyats d’una àmplia comitiva, s’han desplaçat fins a Ràdio Andorra, on han estat rebuts pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
Seguidament, s’ha celebrat la reunió bilateral entre ambdós estats. A banda d’Espot, la delegació andorrana ha estat formada pel cap de gabinet del cap de Govern, Jordi Puy, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. Per part francesa, també hi han participat el representant personal del copríncep, Georges-François Leclerc, i el conseller d’Europa, Alexis Dutertre.
Abans, però, Macron ha atès breument el nombrós grup de mitjans de comunicació que l’esperaven i ha avançat que “els drets de les dones” i la relació d’Andorra amb la Unió Europea seran dos dels temes a tractar durant la seva visita. Sobre el segon, ha dit que li sembla “molt rellevant”. Amb tot, serà demà, durant el seu discurs a la plaça del Poble, quan s’expressarà amb més detalls sobre aquestes i d’altres qüestions.
D’altra banda, pel que fa a la immigració a França, Macron ha esmentat que és necessari “fugir de caricatures i apostar pel diàleg”, tot indicant que és important “fer respectar els nostres drets, però també entendre que, per fer funcionar els serveis públics, de vegades necessitem ciutadans d’altres països”, ha apuntalat. A més, qüestionat pel conflicte a l’Orient Mitjà, el president de la República francesa l’ha titllat de “conflicte d’impacte global”, tot indicant que la situació internacional ens demostra que “hem de ser respectuosos” i mantenir el diàleg per davant de tot.
Després de la reunió bilateral, Macron, Espot, Torres i el síndic general, Carles Ensenyat, han rebut el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la que ha estat la primera trobada entre els dos coprínceps.