  Expot i Macron a la visita del 2019. | El Periòdic
Visita copríncep francès

Així serà la primera jornada de Macron al Principat: Una agenda atapeïda i carregada d’actes protocol·laris

El copríncep francès i president de França aterrarà al Pas de la Casa a les 16.00 hores, donant el tret de sortida a l’agenda oficial

El copríncep francès Emmanuel Macron inicia aquest dilluns 27 d’abril la seva visita oficial a Andorra, la primera des de l’any 2019, amb una agenda centrada en actes institucionals i protocol·laris que marquen l’inici d’una estada de dos dies al Principat.

La jornada començarà a la tarda amb l’arribada del cap d’Estat francès al Pas de la Casa, prevista a les 16.00 hores, on serà rebut pel cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. L’arribada es farà en helicòpter, tot i que es preveu una alternativa per via terrestre en cas de condicions meteorològiques adverses.

Tot seguit, el copríncep es desplaçarà a Ràdio Andorra, a Encamp, on mantindrà una trobada bilateral amb el cap de Govern. La reunió comptarà amb la participació de representants institucionals d’ambdós països i servirà per abordar qüestions d’interès comú en el marc de les relacions entre Andorra i França.

A continuació, a partir de les 16.55 hores, està prevista l’arribada del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, amb qui Macron mantindrà una trobada institucional, escenificant la coordinació entre les dues figures que exerceixen la coprincipalia andorrana.

La jornada continuarà amb una cerimònia conjunta de presentació de cartes credencials dels ambaixadors estrangers acreditats al Principat davant dels dos coprínceps, un acte de gran simbolisme diplomàtic que reunirà representants de diversos països.

Posteriorment, el mandatari francès es traslladarà a les instal·lacions de FEDA, a Encamp, on visitarà la central hidroelèctrica, en una agenda que incorpora també el vessant econòmic i energètic del país.

La primera jornada culminarà a Andorra la Vella amb un sopar institucional ofert pel mateix copríncep francès a les autoritats andorranes i al cos diplomàtic acreditat al Principat, posant el punt final a un dia marcat pel protocol i la representació institucional.

