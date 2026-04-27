Torres destaca l’actitud “molt amable” de Macron amb la ciutadania en una jornada centrada en “qüestions del país”

Al mateix temps que es trobava celebrant-se la reunió bilateral entre el copríncep francès, Emmanuel Macron, i el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha sortit de les instal·lacions de Ràdio Andorra per atendre els mitjans de comunicació presents. En aquest sentit, ha explicat que la trobada s’està centrant principalment en “qüestions més del nostre país”, tot indicant que la trobada forma part de l’agenda prevista i s’està desenvolupant amb normalitat.
Així i tot, el ministre ha admès que no disposa del detall complet dels temes tractats, més enllà d’aquest enfocament general en assumptes interns. Pel que fa a altres possibles continguts, Torres ha apuntat que qüestions relacionades amb la Unió Europea podrien estar presents en la conversa, especialment tenint en compte la participació del secretari d’Estat responsable d’aquest àmbit, Landry Riba. “Entenc que aquests temes es comentaran”, ha assenyalat.
En relació amb el desenvolupament de la jornada, Torres ha afirmat que “tot ha anat de la manera programada” i ha remarcat el caràcter proper del copríncep durant els actes previs. Segons ha detallat, Macron s’ha mostrat “molt amable”, saludant la ciutadania i atenent preguntes de mitjans francesos sobre política internacional. A més, el ministre ha destacat la voluntat del mandatari francès d’implicar-se en la visita, assegurant que ha expressat “molta il·lusió per estar aquí a Andorra” i la intenció de dedicar plenament la jornada al país, recordant també la seva anterior estada al Principat.