El Periòdic d'Andorra
Meteorologia

Les primeres glaçades de la tardor es registren a les cotes altes d’Arinsal i Envalira amb mínimes de zero graus

Les dues estacions han viscut la primera glaçada des del mes de maig en una nit fresca i serena, amb previsió d’un augment de les temperatures

Amb l’arribada de la tardor meteorològica ja s’han produït les primeres glaçades a les cotes altes del país. De fet, segons explica el Servei Meteorològic, aquesta nit de dilluns a dimarts s’han registrat glaçades en dues estacions del Principat amb temperatures mínimes de zero graus: a les fonts d’Arinsal (2.681 metres) i a Envalira (2.510 metres). En aquest sentit, cal destacar que la darrera glaçada d’enguany en aquestes dues estacions va tenir lloc el 24 de maig.

La situació meteorològica ha fet que durant les primeres hores del matí s’hagi viscut un ambient fresc, amb cel serè i amb núvols alts i prims. Tot i això, de cara a aquest dimarts a la tarda la previsió és que els núvols creixin i puguin cobrir puntualment els cims. Per a dimecres, però, l’estabilitat serà més acusada de la mà d’una dorsal, i el sol s’imposarà arreu i les temperatures pujaran lleugerament.

