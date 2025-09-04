Les pluges del mes d’agost van triplicar la mitjana en alguns punts i deixen uns dies càlids amb dues onades de calor

El Servei Meteorològic Nacional ha fet balanç del mes d’agost, marcat per episodis de precipitació intensa i per dues onades de calor que van situar els registres molt per sobre de la normal climàtica. Segons les dades recollides a la central hidroelèctrica de FEDA, la precipitació acumulada va ser de 116,1 mm, un volum que representa aproximadament el 150% de la mitjana climàtica.
Les acumulacions més destacades es van produir a l’estació de Perafita, amb 222 mm, mentre que fins i tot el registre més baix, a les Salines (115 mm), va superar els 100 mm. La mitjana de totes les estacions es va situar en 148 mm. Els dies més plujosos van ser el 19, amb la pertorbació Lukas, la qual va provocar esllavissades i fins a 80 mm en mitja hora a la vall central, i el 27, amb el pas d’un front associat a l’ex-huracà Erin que va deixar 21,6 mm a Perafita i 17,5 mm a la Borda Vidal en només 30 minuts.
Pel que fa al règim de vent, les ràfegues més fortes es van registrar el diumenge 31 a Soldeu, amb velocitats de fins a 91 km/h. També hi va haver episodis destacats els dies 8, 16, 17 i 18 a la vall central i en zones del sud del país. En l’àmbit tèrmic, l’agost es va caracteritzar per una temperatura mitjana de 21,1 graus i una anomalia de +1,9 graus respecte a la normal climàtica. És el tercer any consecutiu amb una desviació superior a +1,5 graus, després dels valors de 2023 i 2024. De fet, dels darrers deu agosts, només el de 2018 s’ha situat per sota de la mitjana.
La màxima del mes es va registrar el 9 d’agost al roc de Sant Pere (37,8 °C) i la mínima el 29 a les Fonts d’Arinsal (1,3 °C). Entre els dies 7 i 13 es va viure una onada de calor llarga i intensa, amb rècords absoluts i la nit més càlida de tot el mes (11 d’agost). Una segona onada, més curta, entre el 16 i el 18, va coincidir amb la presència de pols en suspensió i fum procedent dels incendis de l’oest de la Península. En total, durant l’agost d’enguany s’han comptabilitzat tretze jornades amb temperatures superiors als 30 graus, una xifra que només va ser superada el 2023, amb catorze dies.