Les parcel·les de Beixalís, la Rabassa i Arinsal, subjectes a sotmetre’s a tecnologies de monitoratges forestal

Els mètodes tradicionals d’inventari forestal són molt laboriosos de fer. Les noves tecnologies d’escaneig de curt abast, la intel·ligència artificial i la realitat virtual estan transformant la manera de caracteritzar i analitzar els boscos. És per això que s’ha posat en marxa aquesta setmana el projecte europeu transfronterer, anomenat BOSPIR-3D, en el marc dels projectes Poctefa. L’objectiu és avaluar i testejar la fiabilitat, la viabilitat operativa i el potencial d’implementació de les noves eines digitals a escala real per a la caracterització i el monitoratge dels inventaris forestals. En aquest sentit, Andorra Recerca + Innovació (AR+I) forma part del projecte i lidera un dels casos pilot que s’estudiaran.
De fet, el projecte europeu ha començat a caminar aquesta setmana, després de la celebració del ‘kick off’ durant el mes d’abril, amb la primera trobada sobre el terreny en territori andorrà. La reunió de treball ha permès així visitar sobre el terreny les parcel·les andorranes (Beixalís, la Rabassa i Arinsal) que podrien formar part del cas pilot liderat per l’AR+I. Aquestes zones d’estudi, val a dir, han estat seleccionades per la seva orografia i per ser representatives dels boscos d’alta muntanya, unes característiques que les converteixen «en espais idonis per validar noves tecnologies de monitoratge forestal», apunten des de l’entitat.
Les parcel·les seleccionades se sotmetran primer a inventaris forestals convencionals i, després a campanyes de captura de dades amb eines avançades de teledetecció, amb l’objectiu de comparar els resultats. Entre aquestes, destaquen les tecnologies d’escaneig làser terrestre basades en sistemes LiDAR SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), que permetran generar models tridimensionals d’alta precisió de l’estructura dels boscos. També es preveu utilitzar altres sensors complementaris, com ara plataformes aèries no tripulades (UAV) equipades amb LiDAR i sensors multiespectrals.
De manera que si la tecnologia respon a les expectatives, els nous sistemes permetran obtenir informació més detallada sobre l’estructura forestal, la distribució dels arbres, la biomassa o el potencial de segrest de carboni i, a diferència dels mètodes tradicionals d’inventari, aquests sistemes no requereixen nombroses mesures manuals sobre el terreny i permeten un monitoratge més acurat a distància.
Les parcel·les que surtin finalment escollides se sotmetran a campanyes amb eines avançades de teledetecció; les quals permetran generar models tridimensionals d’alta precisió de l’estructura forestal
Així mateix, els resultats contribuiran a millorar els sistemes de suport a la presa de decisions en matèria de gestió forestal i facilitaran el desenvolupament de plans que integrin objectius productius, de conservació de la biodiversitat, de prevenció d’incendis i de mitigació del canvi climàtic.
Paral·lelament, el projecte també posa un èmfasi especial en la transferència de coneixement entre les diferents regions dels Pirineus. Es preveuen accions de formació i capacitació dirigides als gestors forestals i altres actors del territori, amb la voluntat d’harmonitzar metodologies i promoure l’adopció de noves eines digitals en l’àmbit forestal.
Una mostra que pot marcar el futur
Per a l’AR+I, liderar el cas pilot andorrà «representa una oportunitat per posicionar Andorra com un laboratori natural d’innovació en entorns de muntanya i contribuir al desenvolupament de noves solucions per a la gestió dels boscos pirinencs davant els reptes derivats del canvi global». El projecte Poctefa BOSPIR-3D està encapçalat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i, a banda de l’organisme andorrà, compta també amb la participació de HAZI Fundazioa i de l’Institut Européen de la Forêt Cultivée, fan saber.