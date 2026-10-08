Els treballs del carrer dels Escalls obliguen a modificar, com a mesura temporal, l’accés a consultes externes

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha informat que l’accés a l’edifici de consultes externes de la Clínica Verge de Meritxell s’ha modificat temporalment arran de les obres de millora del sistema de drenatge i recollida d’aigües pluvials del viaducte del carrer dels Escalls. Els treballs, els quals tenen prevista la finalització a principis de novembre, obliguen a habilitar un recorregut alternatiu per als pacients que hagin d’acudir a les instal·lacions.
En aquest sentit, l’entrada provisional es fa per la passarel·la situada davant del Tanatori Nacional, la qual condueix fins al Servei d’Envelliment i Salut. Un cop dins, els usuaris han de travessar aquest servei i dirigir-se cap a la dreta, on trobaran la recepció i els dispositius per obtenir el tiquet de cita. Així mateix, el SAAS demana seguir la senyalització especial instal·lada a la zona per facilitar els desplaçaments.
D’altra banda, durant aquesta fase de les obres no es permet l’accés amb vehicle particular. Tot i aquesta restricció, el SAAS assegura que ha establert els protocols necessaris per evitar interferències en el funcionament habitual de les ambulàncies i dels altres vehicles assistencials.