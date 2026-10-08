Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'accés a l'edifici de consultes externes. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Sanitat

Els treballs del carrer dels Escalls obliguen a modificar, com a mesura temporal, l’accés a consultes externes

Els pacients hauran d'entrar per la passarel·la situada davant del tanatori mentre els treballs s'allargaran fins a principis del mes de novembre

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha informat que l’accés a l’edifici de consultes externes de la Clínica Verge de Meritxell s’ha modificat temporalment arran de les obres de millora del sistema de drenatge i recollida d’aigües pluvials del viaducte del carrer dels Escalls. Els treballs, els quals tenen prevista la finalització a principis de novembre, obliguen a habilitar un recorregut alternatiu per als pacients que hagin d’acudir a les instal·lacions.

La campanya de vacunació contra la grip arrenca amb l’objectiu de reduir complicacions i ingressos hospitalaris

Llegir

En aquest sentit, l’entrada provisional es fa per la passarel·la situada davant del Tanatori Nacional, la qual condueix fins al Servei d’Envelliment i Salut. Un cop dins, els usuaris han de travessar aquest servei i dirigir-se cap a la dreta, on trobaran la recepció i els dispositius per obtenir el tiquet de cita. Així mateix, el SAAS demana seguir la senyalització especial instal·lada a la zona per facilitar els desplaçaments.

D’altra banda, durant aquesta fase de les obres no es permet l’accés amb vehicle particular. Tot i aquesta restricció, el SAAS assegura que ha establert els protocols necessaris per evitar interferències en el funcionament habitual de les ambulàncies i dels altres vehicles assistencials.

Canvi temporal en l’accés a consultes externes de l’hospital. | SAAS
Comparteix
Notícies relacionades
La capital retreu a Govern que «s’ha tirat pel recte» amb la llei d’habitatge i no descarta acudir al Constitucional
Projecte Vida detecta deu joves amb problemes vinculats a criptomonedes i alerta dels riscos d’invertir digitalment
La taxa de reciclatge cau fins al 35% amb el nou sistema de càlcul, lluny de l’objectiu del 65% fixat per a l’any 2035

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Les autoritzacions de residència i treball baixen un 11% entre abril i juny, mentre creixen els permisos temporals
  • Societat
Govern manté el pols amb Gili per la llei d’habitatge i l’insta a buscar suports si vol arribar al Tribunal Constitucional
  • Economia, Societat
El preu del lloguer torna a superar els 3.000 euros de mitjana mentre l’oferta cau fins als 87 immobles disponibles
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
La capital retreu a Govern que «s’ha tirat pel recte» amb la llei d’habitatge i no descarta acudir al Constitucional
  • Parròquies, Societat
Projecte Vida detecta deu joves amb problemes vinculats a criptomonedes i alerta dels riscos d’invertir digitalment
  • Parròquies, Política
El Superior redueix a 6.492 euros els 7,57 milions que els comuns reclamaven a Govern per les transferències del 2017
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu