  • El Túnel d'Envalira, a l'hivern, en una imatge d'arxiu. | El Periòdic
Taxes de circulació

Les noves tarifes del Túnel d’Envalira per a l’any 2026 seran reduïdes per als residents i treballadors al Pas de la Casa

Aquestes queden fixades en 8,10 euros per als vehicles lleugers, 14,20 per als intermedis, 16,30 per als pesants i 4,80 per als de dues o tres rodes

El Govern ha aprovat la nova proposta de tarifes del Túnel d’Envalira per a l’any 2026, presentada per la societat concessionària de la infraestructura, Túnel d’Envalira S.A., en compliment del que estableix el contracte de concessió vigent. En aquest sentit, les noves tarifes entraran en vigor a partir de l’1 de gener de l’any vinent i s’aplicaran a totes les classes de vehicles. L’actualització respon a l’aplicació de la fórmula de càlcul prevista en l’acord de concessió, que té en compte els IPC interanuals corresponents al mes d’octubre d’Andorra, Espanya i França, els quals han estat del 2,70%, 3,10% i 0,90%, respectivament.

També seran reduïdes per a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers de línia regular i per a les empreses de transport de mercaderies que tinguin la seva radicació comercial principal al Pas

A més, l’Executiu ha renovat el conveni administratiu de reducció tarifària per als usuaris del Túnel d’Envalira que resideixen o treballen al Pas de la Casa per al període 2026-2030. D’aquesta manera, es manté una reducció del 50% sobre les tarifes vigents per als residents i treballadors de la població encampadana, així com per a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers de línia regular amb parades d’origen i destinació dins del territori andorrà i per a les empreses de transport de mercaderies que tinguin la seva radicació comercial principal al Pas de la Casa.

Segons els càlculs efectuats d’acord amb els criteris establerts en el contracte de concessió, les tarifes del peatge per al 2026 queden fixades en 8,10 euros per als vehicles lleugers, inclosos els vehicles amb remolc; 14,20 euros per als vehicles intermedis, com furgonetes o vehicles amb remolc; 16,30 euros per als vehicles pesants i autocars corresponents a la classe 3; 20,30 euros per als vehicles pesants i autocars de la classe 4, i 4,80 euros per als vehicles de dues o tres rodes, com motos o sidecars.

