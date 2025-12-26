Les nevades donen una treva per Sant Esteve però tornaran demà dissabte per sobre dels 1.600 metres

La pertorbació mediterrània que ha deixat neu els darrers dies al Principat dona aquest divendres, diada de Sant Esteve, una breu treva. Segons informa el Servei de Meteorologia d’Andorra, les precipitacions seran més febles i intermitents, però la situació tornarà a canviar a partir de demà dissabte amb l’arribada d’un nou front.
Aquest nou episodi tornarà a portar nevades per sobre dels 1.600 metres, que seran més destacables a l’est del país. Els meteoròlegs expliquen que, tot i que en alguns sectors d’alta muntanya la neu ha estat modelada pel vent, les acumulacions han estat més significatives en diverses zones del territori.
Les nevades tornaran dissabte després de la treva de Sant Esteve, amb especial incidència a les zones altes i a l’est d’Andorra
Les dades de neu nova acumulada en les últimes 24 hores, mostren gruixos destacats a Caborreu, amb 11 centímetres, i a Ransol-FEDA, amb 10 centímetres. També s’han registrat acumulacions rellevants a les Fonts d’Arinsal (7 cm), a Bony de les Neres (7 cm) i a Coll Pa (7 cm). A Grau Roig-FEDA i Engolasters-FEDA s’han mesurat 6 centímetres, mentre que a Sorteny s’han acumulat 4 centímetres.
En altres punts, la neu ha estat més testimonial, amb 2 centímetres a FEDA (Central) i a les antenes d’Envalira. En canvi, estacions com la Vall del Riu FEDA, la Tossa d’Espiolets o la Solana no han registrat neu nova durant la darrera jornada.