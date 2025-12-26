Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les acumulacions més importants de neu nova s’han registrat a Caborreu i a Ransol, amb gruixos que han arribat fins als 11 centímetres en les darreres 24 hores. | Serve Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Condicions meteorològiques

Les nevades donen una treva per Sant Esteve però tornaran demà dissabte per sobre dels 1.600 metres

Els darrers episodis meteorològics han deixat acumulacions d’entre 2 i 11 centímetres de neu nova en diferents punts del Principat

La pertorbació mediterrània que ha deixat neu els darrers dies al Principat dona aquest divendres, diada de Sant Esteve, una breu treva. Segons informa el Servei de Meteorologia d’Andorra, les precipitacions seran més febles i intermitents, però la situació tornarà a canviar a partir de demà dissabte amb l’arribada d’un nou front.

Aquest nou episodi tornarà a portar nevades per sobre dels 1.600 metres, que seran més destacables a l’est del país. Els meteoròlegs expliquen que, tot i que en alguns sectors d’alta muntanya la neu ha estat modelada pel vent, les acumulacions han estat més significatives en diverses zones del territori.

Les nevades tornaran dissabte després de la treva de Sant Esteve, amb especial incidència a les zones altes i a l’est d’Andorra

Les dades de neu nova acumulada en les últimes 24 hores, mostren gruixos destacats a Caborreu, amb 11 centímetres, i a Ransol-FEDA, amb 10 centímetres. També s’han registrat acumulacions rellevants a les Fonts d’Arinsal (7 cm), a Bony de les Neres (7 cm) i a Coll Pa (7 cm). A Grau Roig-FEDA i Engolasters-FEDA s’han mesurat 6 centímetres, mentre que a Sorteny s’han acumulat 4 centímetres.

En altres punts, la neu ha estat més testimonial, amb 2 centímetres a FEDA (Central) i a les antenes d’Envalira. En canvi, estacions com la Vall del Riu FEDA, la Tossa d’Espiolets o la Solana no han registrat neu nova durant la darrera jornada.

Comparteix
Notícies relacionades
La clau per protegir les colònies de gats comunitaris
El Cedre adapta el Nadal a la realitat de les persones grans amb activitats pensades per donar sentit i benestar
La Massana inaugura l’Estelàrium amb deu dies d’activitats de Nadal per a infants al centre històric parroquial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Més de dos quilòmetres de retencions a la frontera hispanoandorrana per sortir del Principat el dia de Sant Esteve
  • Societat
Ronronejand demana professionalitzar els voluntaris que gestionen les colònies de gats “comunitaris” arreu del país
  • Societat, Successos
Detingut un jove de 24 anys no resident en ser enxampat amb 1,4 grams d’MDMA a la frontera del riu Runer
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Massana inaugura l’Estelàrium amb deu dies d’activitats de Nadal per a infants al centre històric parroquial
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu