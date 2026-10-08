Les matriculacions de vehicles cauen un 8,6% al setembre, però mantenen un creixement del 9,3% durant el 2026

Les matriculacions de vehicles a Andorra han experimentat una davallada del 8,6% durant el setembre, amb un total de 427 unitats registrades, de les quals 315 corresponen a vehicles nous i 112 a vehicles importats de l’estranger. Tot i aquesta disminució, les dades acumulades dels primers nou mesos del 2026 mantenen una evolució positiva, amb 4.301 matriculacions, un 9,3% més que en el mateix període del 2025, quan se’n van comptabilitzar 3.935.
Pel que fa a les diferents categories, els turismes han estat els únics que han registrat un creixement durant el setembre, amb un increment del 4,4%, mentre que les motocicletes i els ciclomotors s’han mantingut estables. En canvi, les matriculacions d’altres vehicles han caigut un 75% i les de camions i camionetes, un 54,3%. Amb tot, el balanç acumulat de l’any continua sent favorable, especialment gràcies als turismes, amb 273 matriculacions més, i a les motocicletes i ciclomotors, amb 81 més.
Els vehicles completament elèctrics acumulen una caiguda del 9,8% entre gener i setembre, mentre que els híbrids de gasolina no endollables creixen un 27,8%
D’altra banda, l’evolució segons el tipus de carburant mostra una reducció de les matriculacions de vehicles de gasoil i gasolina, amb descensos del 41,9% i del 7,3%, respectivament, durant el setembre. En sentit contrari, els vehicles electrificats han registrat increments, amb 33 unitats completament elèctriques, 10 més que un any abans, i 122 híbrids, 16 més que el setembre del 2025.
Tanmateix, aquesta tendència mensual contrasta amb el comportament acumulat dels vehicles completament elèctrics, els quals entre gener i setembre han registrat una davallada del 9,8%, amb 21 matriculacions menys. Per contra, els híbrids de gasolina no endollables han crescut un 27,8%, amb 151 unitats addicionals, i es consoliden com una de les categories amb una evolució més favorable durant el 2026.
Finalment, si s’amplia l’anàlisi als darrers 12 mesos, el Principat ha registrat 5.818 matriculacions, un 11% més que en el període anterior. En aquest interval, totes les categories de vehicles presenten increments, encapçalats pels altres vehicles, amb un 20,6%, i els turismes, amb un 11,7%. Així mateix, els híbrids de gasolina no endollables destaquen per haver sumat 277 matriculacions més, fet que representa un creixement del 37,9%.