Les matriculacions continuen l’evolució positiva i al mes d’agost augmenten prop d’un 6% amb més de 385 vehicles

Les matriculacions de vehicles continuen l’evolució positiva. D’aquesta manera, durant el mes d’agost se’n van matricular 387, el que suposa un increment del 5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. En detall, han tingut variacions positives altres, amb un 350% (set unitats més), motocicletes i ciclomotors, amb un 28,1% (18 més) i turismes amb un 0,4% (un més). Per contra, camions i camionetes cauen un 11,4%, ja que a l’agost s’han matriculat cinc vehicles menys que l’any anterior. D’aquestes 387 matriculacions, 292 corresponen a vehicles nous i 95 a importats de l’estranger.
Les matriculacions acumulades des del mes de gener s’eleven a 3.874, la qual cosa equival a una variació percentual de l’11,7% més respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual se’n van matricular 3.468. En aquest cas, totes les categories mostren variacions positives: turismes de 260 unitats més (11%), camions i camionetes de 37 més (11,8%), motocicletes i ciclomotors de 81 més (11,7%) i altres de 28 unitats (32,2% més).
Quant a les matriculacions de vehicles durant els darrers 12 mesos, han estat 5.858, el que representa una variació percentual positiva del 13,7% respecte al mateix període anterior, quan van ser 5.153. En aquest període, tots els grups també han tingut variacions positives: altres amb un 47,9%, camions i camionetes, amb un 27,8%, turismes amb un 12,8% i motocicletes i ciclomotors amb un 6,6%.
De gener a agost, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids gasolina no endollable, amb 146 més (un 30,3%)
Segons el tipus de vehicle, cal destacar que a l’agost d’enguany han tingut variacions positives gasolina, amb un 15,6% més, i gasoil, amb un 14,5%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 13, set menys que al mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 102, cinc menys que a l’any anterior. Finalment, aquest mes s’han matriculat nou vehicles sense carburant, dos menys que al mateix mes de l’any anterior.
De gener a agost, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids gasolina no endollable, amb 146 més (un 30,3%). D’altra banda, amb variacions negatives destaquen les matriculacions dels vehicles elèctrics 100%, amb 31 menys (un 16,2%) i híbrids de gasoil endollable, amb nou menys (un 52,9% menys).
Durant els darrers 12 mesos, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l’augment de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles híbrids gasolina no endollable amb 281 més (39%). Pel que fa a la resta de categories, cal destacar que s’han matriculat 2.926 vehicles de gasolina, 359 vehicles híbrids gasolina endollable, 195 híbrids de gasoil no endollable i 244 vehicles elèctrics.