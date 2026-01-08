Les glaçades tenen una incidència desigual a la resta de parròquies, sense episodis destacats fora de la vall central

Les glaçades registrades aquest dijous a primera hora també han tingut incidència a la resta de parròquies del país, si bé amb un impacte desigual i, en general, sense situacions destacables. A Encamp, per exemple, no s’ha hagut d’activar cap operatiu excepcional, ja que, segons han confirmat fonts oficials a aquest mitjà, les temperatures han estat “bastant més altes” que a la vall central i, tot i detectar alguns punts puntualment més crítics, aquests s’han revisat de manera sistemàtica. En aquest sentit, s’ha tirat potassa en zones concretes, mentre que la majoria de voreres de la zona central es trobaven “en molt bon estat”. Pel que fa al Pas de la Casa, el tractament ha estat l’habitual, amb salatge i neteja de neu de manera sistemàtica, sense incidències fora de l’ordinari.
A La Massana, els operaris de via pública han començat a actuar a partir de les 04.00 hores amb tasques de salatge a tot el nucli urbà. Fonts comunals han indicat que s’ha actuat “per trams, començant per les escoles”, mentre que a les zones altes, com Arinsal i Pal, no s’ha considerat necessari intervenir. “El problema és si plou, perquè llavors aquesta aigua es gela”, han precisat. Segons han matisat, els agents de circulació “no han rebut cap trucada”, tot i alguna relliscada puntual en zones amb fort pendent.
A Canillo, el comú ha desplegat un operatiu format per 10 màquines (vuit saladores i dues rascadores), operades per una desena de treballadors, els quals han distribuït fins a sis tones de sal. Paral·lelament, “hi ha hagut un operatiu de set operaris més que, de manera manual, tiraven la sal i rascaven”, amb una tona addicional. En total, segons han concretat fonts comunals, s’han mobilitzat 17 operaris, sense que s’hagin comunicat incidències rellevants.
Finalment, pel que fa a Sant Julià de Lòria, fonts oficials han assegurat que no es té constància de cap caiguda relacionada amb el gel. A Ordino, per contra, sí que s’han registrat dues caigudes, sense que hagin trascendit incidències de major consideració.