Les gelades registrades a la vall central provoquen l’atenció d’unes 134 persones al Servei d’Urgències per caigudes

Durant la jornada d’aquest dijous, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va registrar un total de 256 triatges de pacients a urgències relacionats amb lesions traumàtiques ocasionades per les gelades que van afectar especialment la vall central. Així ho ha confirmat el propi servei, qui ha detallat que del total d’atencions, 201 corresponen a persones majors de 14 anys que van acudir als serveis d’urgències per problemes de caràcter traumatològic, la majoria derivats de caigudes a la via pública a causa de la capa de gel acumulada durant la nit.
Això suposa que al voltant de dues terceres parts dels casos, uns 134 pacients, estaven directament relacionats amb caigudes per relliscades sobre gel. Les fractures més habituals van afectar les extremitats superiors, amb especial incidència en canell i colze, mentre que també es van registrar alguns casos amb lesions més complexes, incloent-hi fractures de fèmur i de vèrtebres, segons les dades oficials donades pel servei sanitari.