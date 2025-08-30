Les fronteres andorranes presenten alta intensitat viària durant aquest matí, sobretot en l’entrada de vehicles

Les fronteres andorranes han presenciat moments d’alta intensitat viària durant el matí d’aquest dissabte. Des de les 10.00 hores, Mobilitat ha començat a avisar sobre la presència de trànsit dens d’entrada per la frontera hispanoandorrana, tot i que unes hores més tard també hi hauria de sortida. De fet, les cues no s’han allargat més enllà de la duana espanyola i de la rotonda de la frontera.
També s’han detectat algunes retencions d’entrada per la RN22, en aquest cas al migdia. Aquestes han estat més esporàdiques i s’han anat alleugerant a mesura que ha avançat la jornada.