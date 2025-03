Evident desigualtat de gènere

Les dones als cossos especials de l’administració només són majoria al diplomàtic i al d’educació

Envers els cossos uniformats la tendència és clarament a favor del gènere masculí; dels 199 efectius dels Bombers, només hi ha tres dones

Les dones que formen part dels cossos especials de l’administració –tant els uniformats com els no uniformats– només són majoria al cos diplomàtic i al d’educació. Així es deixa palès en la resposta que la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha traslladat al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, en què demanava pel nombre total de membres adscrits als diferents cossos especials i l’evolució de les taules salarials des del 2012 fins a l’actualitat.

Aquest 2025, el cos d’educació està format per 1.016 treballadors, dels quals 813 són dones i els 203 restants, homes. En comparació amb el 2012, la xifra total era de 785 persones (655 dones i 130 homes). Pel que fa al cos diplomàtic, actualment està integrat per 43 persones (26 dones i 17 homes), mentre que ara fa 13 anys eren 34 en total (20 dones i 14 homes).

Com s’ha esmentat, aquests són els únics dos cossos especials que tenen una major presència femenina envers els homes. Pel que fa als cossos uniformats, la tendència és clarament a favor del gènere masculí: els 19 efectius dels Banders són homes; entre els 199 dels Bombers només hi ha tres dones; entre les 64 persones que treballen al Cos de Duana hi ha 13 dones; al cos penitenciari només hi ha 8 dones dels 64 efectius totals; i al Cos de Policia hi ha 264 efectius, 238 homes i 26 dones.

D’altra banda, i pel que fa a l’evolució mitjana anual dels salaris entre el 2012 i el 2025, els Banders han passat d’un salari mitjà anual de 27.884 a 35.726 euros; els efectius de la Duana dels 29.876 als 38.280 euros; al cos penitenciari s’ha passat dels 30.210 als 35.974 euros; a la Policia dels 35.215 als 45.120 euros; als Bombers dels 27.659 als 35.623 euros; i al cos d’educació dels 28.684 als 32.419 euros. En aquest sentit, cal destacar que, en el cas del cos diplomàtic, les graelles salarials es van aplicar a partir del 2019 i, durant aquests anys, s’ha passat dels 34.947 als 43.166 euros.

Finalment, Baró també demanava per les hores extra efectuades pels diferents cossos especials durant el 2024. En una extensa resposta individualitzada de 384 pàgines i sense agrupar la xifra total per cossos especials, es desprèn que els diferents efectius van superar el miler d’hores extra al llarg dels 12 mesos de l’any passat.