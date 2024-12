Les denúncies per violència de gènere creixen amb 36 detencions aquest any

Aquest dilluns, en el marc d’una conferència celebrada a la sala d’actes del despatx central de la Policia i impartida per la Fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona, Teresa Peramato, s’ha posat en relleu la importància d’intensificar la lluita contra la violència de gènere, amb un enfocament especial en la violència vicària i sexual. L’esdeveniment, que forma part del Pla de Formació de la Policia, ha reunit una setantena de membres del Departament de Policia i de la Fiscalia amb l’objectiu de millorar les eines i els protocols per abordar aquesta xacra social.

Durant la seva intervenció, Teresa Peramato ha subratllat que “només un 21,5% dels casos de violència de gènere es denuncien, i aquesta xifra negra evidencia la gravetat del problema”. La fiscal ha explicat que factors com la dependència econòmica, la por a perdre els fills o la normalització de la violència impedeixen moltes víctimes de fer el pas. “Si no hi ha denúncia, hi ha impunitat, i això situa les víctimes en una posició encara més vulnerable”, ha afirmat, recalcant la necessitat d’una protecció integral del nucli familiar, ja que “no només les dones són víctimes; els menors també ho són directament, i protegir-los a ells és essencial per protegir les mares”.

Per la seva banda, la comissària major i cap de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Teresa Ferreira, ha destacat que enguany ja s’han registrat 36 detencions per violència de gènere, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat. “Aquesta dada no només reflecteix un possible augment dels casos, sinó també una major predisposició de les dones a denunciar gràcies a la feina que es fa des de la Policia i altres institucions”, ha afirmat. Ferreira ha explicat que, tot i que les víctimes poden decidir retirar la denúncia, “la investigació continua perquè no deixem de banda cap cas”. A més, ha insistit que la violència de gènere no té un perfil concret, ja que “afecta persones de totes les edats, professions i condicions”.

El Fiscal General de l’Estat, Xavier Sopena, també ha intervingut per valorar l’augment de les denúncies. “Les institucions i la societat estan més sensibilitzades, i això facilita que les víctimes trobin un entorn més receptiu per denunciar. Això és un avenç important”, ha declarat. Sopena ha destacat la necessitat d’un marc legal que reguli millor les proves preconstituïdes per evitar que les víctimes hagin de repetir el seu relat diverses vegades. “És crucial garantir que les víctimes tinguin una protecció legal adequada des del primer moment, perquè la seva experiència és sovint ja prou dolorosa”, ha afegit.

La conferència també ha posat èmfasi en la importància de garantir investigacions exhaustives i sensibles que recullin tots els elements probatoris necessaris per protegir les víctimes i garantir una resposta justa. Peramato ha conclòs recordant que “la conscienciació de les víctimes i del seu entorn més proper és essencial per trencar el silenci i avançar cap a una societat més justa“.